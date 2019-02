Une première sans le PS ni le PDS

25 Février 2019

Dakar, Sénégal, 25 février (Infosplusgabon) - La présidentielle de ce dimanche 24 février 2019 sera la première depuis l’instauration du multipartisme à se dérouler sans le Parti socialiste (PS) ni le Parti démocratique sénégalais (PDS).

Ces deux partis qui ont respectivement dirigé le pays de l’indépendance en 1960 à la première alternance en 2000 (avec Léopold Sédar Senghor, puis Abdou Diouf) et de 2000 à 2012 (avec Me Abdoulaye Wade) et la deuxième alternance qui a porté Macky Sall au pouvoir, seront les grands absents de ce scrutin. Mais pas pour les mêmes raisons. Le PS, par la voix de son premier responsable, Ousmane Tanor Dieng, par ailleurs président du Haut Conseil pour les Collectivités territoriales (HCCT), a chois de s’allier au président – candidat Macky Sall sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Ce qui avait suscité réprobation et condamnations de la part de responsables militants socialistes qui tenaient à lancer un représentant dans la bataille. A l’image de Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, emprisonné depuis plus d’un an pour mauvaise gestion de la caisse d’avance de cette mairie. Mais qui avait malgré tout déposé sa candidature finalement invalidée par le Conseil constitutionnel. Me Aïssata Tall Sall dont la candidature n’avait pas obtenu le nombre de parrains requis et qui a, en définitive, choisi de soutenir le président sortant.

Le PDS, lui, malgré l’inéligibilité de son « seul candidat » Karim Wade déclarée par le Conseil institutionnel, a fait le forcing jusqu’au bout par la voix de son secrétaire général, Me Abdoulaye Wade. « Il n’y a pas de plan B », a-t-on toujours clamé dans le camp du « Sopi » (« changement » en Wolof). Et quand il est apparu que Karim Wade ne pourra plus se présenter, son père Abdoulaye Wade a appelé à un boycott des élections, puis demandé à ses partisans de « brûler » leur carte d’électeur.

N’empêche, Me Madické Niang, ex-avocat de Me Wade et pendant longtemps très proche de celui-ci et cador du PDS, a choisi d’y aller et est en course pour succéder à Macky Sall.

