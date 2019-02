Les magistrats rejettent la nouvelle loi modificative de leurs statuts

25 Février 2019

Cotonou, Bénin, 24 février (Infosplusgabon) - L’Union nationale des magistrats du Bénin (UNAMAB) rejette la nouvelle loi modificative de leurs statuts à travers un communiqué de presse publié samedi à Cotonou.

Selon ce communiqué, la nouvelle loi votée jeudi par les députés béninois constitue « un recul civique et démocratique» et ferait planer le danger sur l’indépendance et la crédibilité de la Justice. Officiellement destinée à éviter aux juridictions et surtout à la Cour Suprême, les difficultés de fonctionnement liées au départ à la retraite des magistrats, objectif qui, de l’avis de l’UNAMAB, aurait été atteint par le relèvement à 65 ans de l’âge d’admission de l’ensemble des magistrats à la retraite, à l’instar des professeurs d’université ladite loi, en réalité, permettrait au gouvernement de s’attacher les services des seuls magistrats de son choix, avec le concours du Conseil Supérieur de la Magistrature dominé, en sa composition actuelle par ses membres et les personnalités nommées par le chef de l’Etat.

Pour l’UNAMAB, « la rallonge de carrière instituée par la loi se révèle dès lors, in concreto, comme une prérogative discrétionnaire du gouvernement dont bénéficieraient certains magistrats ». Cette loi violerait les principes essentiels de généralité de la loi et d’égalité des citoyens et menacerait « gravement la structure du corps hiérarchisé de la magistrature déjà mise à mal par les violations répétées du principe de la préséance », en ce sens qu’elle « prévoit en effet que les magistrats bénéficiant du bonus de carrière sont nommés à tous emplois au sein, tout comme en dehors des juridictions ».

Selon l’UNAMAB, « cette loi est conçue pour inspirer aux magistrats en exercice la soumission et la docilité incompatibles avec la mission de juger. Elle convie les repêchés à un esprit de reconnaissance antithétique au serment du magistrat qui est de bien et fidèlement remplir ses fonctions, avec impartialité et dans le seul respect de la Constitution et des lois. »

Le bureau exécutif de l’UNAMAB déplore que la 7e législature de l’Assemblée nationale, quoique finissante, « soit demeurée le bras armé de l’inféodation des pouvoirs constitutionnels et de leur soumission au pouvoir exécutif ». Il invite les magistrats, les acteurs de la justice ainsi que les citoyens épris de l’Etat de droit et de la démocratie à rester mobilisés pour la cause d’une justice indépendante, gage d’une paix individuelle et collective durable.

