Le budget montre que l'Afrique du Sud va connaître de graves difficultés économiques et politiques (Rapport)

25 Février 2019

Gaborone, Botswana, 25 février (Infosplusgabon) - L'Afrique du Sud connaît de très graves problèmes politiques et économiques, a averti samedi l'Institution sud-africaine des relations raciales (IRR).

La prévision de l'IRR était basée sur les chiffres présentés dans le budget du ministre sud-africain des Finances, Tito Mboweni.

Selon le ministre, la croissance économique devrait s'établir à 1,5 % cette année et devrait atteindre 2,1 % en 2021.

Selon l'IRR, cela a de graves répercussions pour le Botswana, qui importe 60 pour cent de ses produits de l'Afrique du Sud voisine, ce qui confirme l'affirmation de nombreux économistes selon laquelle " si l'Afrique du Sud tousse, le Botswana attrape la grippe ".

Il est allégué qu'en raison des problèmes prévus par certains en Afrique du Sud, le Botswana connaîtra certainement des problèmes également.

Le déficit budgétaire est prévu à une estimation révisée de 4,2 % en 2018-2019, passant à 4,5 % en 2019-2020 et à 4,3 % en 2020-2011. On estime que la dette publique avoisine les 60 %.

Selon l'IRR, ces chiffres signifient que l'économie de l'Afrique du Sud devrait croître à moins de la moitié du taux moyen des marchés émergents.

Comme au cours de la dernière décennie de l'apartheid, le déficit devrait rester un multiple du taux de croissance économique et il n'y a aucune volonté politique de contenir les niveaux d'endettement qui ont plus que doublé au cours de la dernière décennie.

Le directeur général de l'IRR, Dr Frans Cronje, a déclaré que le risque pour l'Afrique du Sud découlait de trois sources.

"Le premier est dans les chiffres eux-mêmes. Même si les taux de croissance prévus sont atteints, il n'y aura pratiquement aucun mouvement à la hausse dans les niveaux de participation économique et de création d'emplois. Et n'oublions pas que les prévisions à moyen terme du Trésor ont eu tendance à être en baisse de 50 % au cours de la dernière décennie. Il existe une relation très bien établie entre la confiance des investisseurs, l'investissement, la croissance du PIB, la création d'emplois, le recouvrement des recettes, l'aide sociale, la confiance de la population dans l'avenir, et le soutien au parti dirigeant, sans oublier les manifestations contre le gouvernement qui ont suscité beaucoup de violence. Une conséquence nécessaire des dernières projections de croissance est que les niveaux de stabilité sociale et politique se détérioreront de façon marquée à moyen terme ", a déclaré M. Cronje.

La deuxième source est que les circonstances mondiales se retournent également contre l'Afrique du Sud.

"La croissance en Europe, en Amérique et en Chine a atteint un sommet et des ralentissements sont prévus d'ici 2021, avec des risques importants à la baisse en cas d'échec des négociations commerciales mondiales et d'affaiblissement des mécanismes de relance et des politiques monétaire et budgétaire accommodantes. L'Afrique du Sud va essayer d'organiser une reprise à travers une ère de dérive vers le bas dans les circonstances économiques mondiales."

"Cela nous amène au troisième secteur de risque, soit la politique gouvernementale. Il ne serait pas déplacé de dire que, compte tenu des projections du Trésor et des circonstances mondiales, le cadre stratégique du gouvernement frise la folie. Loin de gagner la confiance des investisseurs, l'administration Ramaphosa gaspille cette confiance. La Charte minière tant vantée a, en vérité, fermé la porte à de nouveaux investissements miniers dans les zones vertes. Les nouvelles lois sur le salaire minimum ont effectivement fermé des voies d'accès à l'emploi formel pour une majorité de jeunes. Les menaces qui pèsent sur les droits de propriété ont atteint un stade suffisamment avancé pour empêcher une reprise économique.

"Le régime d'assurance maladie national proposé risque de détruire le système de santé privé de l'Afrique du Sud et, avec lui, la capacité du pays à conserver une classe moyenne forte. L'application de plus en plus stricte des politiques d'autonomisation des nationalistes raciaux agit comme une taxe sur l'investissement et réduit la productivité et la compétitivité internationale ", déclare le PDG de l'IRR.

M. Cronje a déclaré que ces politiques traduisaient une vision du monde idéologique hostile aux marchés, à l'entreprise privée et à l'investissement à risque et qu'elles privilégiaient plutôt le contrôle et la direction de l'Etat à la réforme et la modernisation structurelles, sans en comprendre les conséquences économiques, sociales et politiques. Un bon exemple de ce problème général, a-t-il noté, est la réaction extraordinaire du gouvernement et du Congrès national africain (ANC) aux inquiétudes soulevées par le climat d'investissement vers le milieu de l'année dernière.

M. Cronje a averti que si la trajectoire actuelle se poursuit, un certain nombre de choses se produiraient. La première, c'est qu'un déclassement d'une agence de notation est inévitable. Cela entraîne une forte dévaluation de la monnaie et une hausse du coût du service de la dette. Le gouvernement est ensuite forcé de saisir des fonds de pension, d'imprimer de l'argent ou de renoncer à sa souveraineté politique en échange d'un renflouement.

Les taux de croissance de l'Afrique du Sud sont inférieurs aux prévisions, avec un risque très réel de sombrer dans une récession à long terme à mesure que le niveau de vie se détériore rapidement et que l'instabilité politique augmente.

Il a noté que très peu d'analystes sont prêts à admettre publiquement les risques ou les réformes structurelles qui seront nécessaires pour inverser la tendance.

Selon le PDG de l'IRR, ces réformes comprennent nécessairement la déréglementation du marché du travail, l'abandon des salaires minimums, la réduction des dépenses de la fonction publique, la fin des politiques d'approvisionnement préférentiel, la vente de produits para-étatiques, l'abrogation des lois d'autonomisation et d'équité fondées sur la race et leur remplacement par des politiques axées sur le désavantage socio-économique réel, la prise en charge des écoles par les parents, l'introduction d'un système électoral mixte fondé sur la circonscription, le pouvoir accru des provinces pour la prise des décisions et la suppression de toute menace aux droits de propriété.

A défaut de mettre en œuvre cette liste, a prédit M. Cronje, l'Afrique du Sud risque de connaître de très graves revers politiques et économiques au cours de la prochaine décennie.

Ces revirements, a-t-il noté, réduiraient le niveau de vie, éroderaient une grande partie des progrès socio-économiques réalisés depuis 1994 et jetteraient le doute sur la durabilité de l'ordre constitutionnel, des droits civils et de l`Etat de droit.

