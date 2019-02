Sriram Gade appelle les populations à adhérer à la lutte contre le blanchiment d’argent pour combattre le terrorisme

25 Février 2019

Gaborone, Botswana, 25 février (Infosplusgabon) - Sriram Gade, Directeur général adjoint de l'Autorité de réglementation des institutions financières non bancaires (NBFIRA) , a appelé le public à adhérer aux mesures de lutte contre le blanchiment d'argent visant à combattre les menaces terroristes.

M. Gade, qui a pris la parole vendredi lors d'une journée portes-ouvertes de la NBFIRA à Gaborone, a déclaré que de nouveaux risques menaçaient la stabilité du système financier mondial, et que le Botswana n’était pas en reste.

«Les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et sa prolifération ont été intensifiés non seulement au Botswana, mais également au niveau international, car ils sont actuellement au cœur des défis auxquels sont confrontés les systèmes financiers à travers le monde ».

«Pour que l'Autorité de réglementation des institutions financières non bancaires (NBFIRA) puisse s’attaquer à ce problème, il faudra un leadership décisif, diligent et visible non seulement de notre part en tant qu'autorité de réglementation, mais également de vous-même», a déclaré Gade.

Selon lui, en 2017, le rapport d’évaluation mutuelle du groupe de lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique orientale et australe (ESAAMLG) a mis en lumière des lacunes dans les mesures de sécurité prises par le Botswana pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le rapport recommandait au Botswana de prendre des mesures spécifiques pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC / FT) conformément aux meilleures pratiques internationales.

Le rapport indique que le Botswana abriterait dans son économie des secteurs identifiés comme présentant un risque élevé de LBC / FT.

Le gouvernement du Botswana et le Groupe d'action financière (GAFI) ont convenu d'un plan d'action dans lequel le Botswana a fourni un engagement politique de haut niveau.

Le plan d'action énonce clairement les mesures que doivent prendre les différentes parties prenantes des secteurs public et privé du Botswana, pour remédier aux carences identifiées en matière de LBC / FT.

La NBFIRA, mise sur pied en 2006 par une loi du Parlement botswanais, a débuté ses activités en 2008 et a depuis lors franchi des étapes importantes en matière de réglementation et de surveillance qui ont permis au secteur des IFNB de se développer et de fonctionner conformément aux normes internationales et aux meilleures pratiques.

L'Autorité supervise le secteur des IFNB, qui disposait d'actifs d'une valeur d'environ 12 milliards de dollars US en 2017, représentant 57% du total des actifs du système financier local.

En 2018, le secteur comprenait 775 entités actives. L'Autorité est régie par la loi NBFIRA (2016), qui abroge la précédente loi NBFIRA (2006), indique le rapport.

