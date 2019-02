Le vote a débuté au Nigeria pour élire le président et les membres de l'assemblée nationale

25 Février 2019

Abuja, Nigeria, 24 février (Infosplusgabon) - Le vote a débuté dans les différentes régions du Nigeria pour élire le prochain président, les 109 membres du Sénat et les 360 membres de la chambre des représentants dans le cadre de l'élection présidentielle et législative qui avait été reportée.

Le président sortant, Muhammadu Buhari, accompagné de son épouse, Aïsha, ont fait partie des premiers à avoir voté, en jetant leurs bulletins dans l'urne dans sa ville natale de Daura, dans l'Etat de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. Il a fait part de sa confiance quant à sa victoire.

L'épouse du président, Aïsha, a voté avant lui à 8h06 mn tandis que le président a accompli son devoir électoral à 8h10 dans le centre de vote de Sarkin Yara "A" à Kofar Baru, à Daura.

Ces élections se déroulent dans les 36 Etats et le Territoire de la capitale fédérale du Nigeria, Abuja, dans 176 973 circonscriptions, comprenant 119 973 bureaux de votes et 57 023 points de vote.

Un total de 73 candidats briguent le fauteuil présidentiel, tandis que 1820 candidats se disputent 109 sièges de sénateurs et 4631 candidats aspirent accéder aux 360 sièges de membres dela Chambre des représentants en jeu dans cette élection.

Toutefois, l'enjeu oppose principalement le président sortant Buhari de l'APC et l'ancien vice-président Atiku Abubakar du PDP.

M. Buhari a remporté l'élection présidentielle en 2015, en battant le président sortant Goodluck Jonathan, avec plus de deux millions de voix supplémentaires.

M. Buhari a axé sa campagne sur trois thèmes majeurs, la sécurité, la lutte contre la corruption et l'économie. Malgré les difficultés que rencontrent beaucoup de Nigérians dans ces secteurs, le président et ses supporters affirment qu'il a bien travaillé et qu'il mérite un autre mandat de quatre ans pour continuer ses différents projets.

Depuis son départ du pouvoir comme vice-président en 2007, M. Abubakar cherche à diriger le Nigeria. Toutefois, à chaque occasion, il a perdu l'élection principale (2007) ou perdu les primaires dans son parti (2011 et 2015).

Il a trois thèmes de prédilection pour sa campagne, la création d'emplois, l'amélioration de l'économie et la restructuration du pays. Il affirme pouvoir mieux faire que M. Buhari en tant que président et que le gouvernement actuel a échoué dans ces secteurs essentiels.

L'arbitre central des élections au Nigeria, la Commission nationale électorale indépendante (INEC) avait assuré aux Nigérians et à la communauté internationale de la bonne tenue des préparatifs et de l'élection.

Le président de l'INEC, le Pr. Mahmood Yakubu, a déclaré à la presse vendredi à Abuja que le déploiement du matériel sensible et non sensible vers les 774 collectivités gouvernementales du pays, et a engagé 825 543 personnes, des présidents de bureaux aux responsables du dépouillement.

La Commission a aussi mobilisé 80 000 véhicules et environ 996 bateaux qui ont déployé un total de 707 892 urnes et isoloirs.

En outre, un total de 120 groupes d'observateurs nationaux et 36 observateurs internationaux supervisent ces élections. Ils ont dans l'ensemble déployé 73 000 observateurs.

En vue du contrôle et de la publication des résultats, la "Situation Room"pour les élections nationales a ouvert vendredi à 18h. Le Centre national de collecte des élections ouvrira ses portes dimanche à 18h. Les deux entités sont installées au Centre international de conférence (ICC) à Abuja.

Par peur des attaques contre les installations de l'INEC sur l'ensemble du territoire, les agences de sécurité ont renforcé la sécurité à la fois au niveau des quartiers généraux et des bureaux étatiques avec le déploiement d'un détachement de l'Unité anti-terroriste de la police (CTU) aux côtés de troupes blindés.

En outre, du personnel d'agences de sécurité soeurs dont le Département de la sécurité de l'Etat (DSS) et le Corps de la défense civile et de Nigeria Security a été également déployé.

Déjà, des violence préélectorales ont été rapportées. Par exemple, à Yenagoa, capitale de l'Etat de Bayelsa, dans la région du Delta du Niger, 16 membres d'une brigade de l'armée nigériane en patrouille de routine ont été attaqués vendredi près du marché de Swali par des hommes armés.

Ces derniers, au nombre de sept, ont ouvert le feu sur les soldats. Un des bandits a tenté de s'emparer du fusil d'un des soldats. Il a été tué et le reste a détalé.

Le principal parti d'opposition, le Peoples’ Democratic Party (PDP) a alerté le Comité national pour la paix (NPC) et la communauté internationale par rapport au fait que le président Buhari et son parti, le All Progressives Congress (APC) “ont lancé l'appareil sécuritaire de la police, l'armée et la Direction des services de l'Etat (DSS), qui harcèlent, emprisonnent et tirent sur les leaders du PDP dans différents Etats.

Le porte-parole du PDP, Mr Kola Ologbodion, a affirmé dans une déclaration que "les agents fédéraux chargés de la sécurité ont envahi les rues; ils attaquent et vont chercher nos membres, même dans leurs maisons, tout ceci dans le cadre de la tentative du président Buhari d'assujettir les Nigérians et d'imposer sa volonté de se succéder à lui-même".

De tels incidents, a-t-il dit, se sont produits dans l'Etat de Kogi, dans le centre nord du Nigeria et à Osun, dans le sud-ouest du Nigeria, où certains de ses candidats au sénat sont soit entre les mains de la police soit se cachent.

Ils ont informé le Comité national pour la paix et la communauté internationale de la violation de "toutes les dispositions de l'accord de paix".

"Le Comité pour la paix et la Cour pénale internationale doivent rendre le président Buhari directement responsable de toute violation de la loi et de l'ordre dans notre pays parce que les Nigérians ne lui permettront jamais de truquer ces élections".

