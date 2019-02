Le président guinéen Alpha Condé à la conférence des chefs d'Etat sur le climat à Niamey

25 Février 2019

Conakry, Guinée, 25 février (Infosplusgabon) - Le président guinéen, Alpha Condé, s'est envolé dimanche en début d'après-midi pour Niamey, au Niger, où s'ouvre, lundi, la conférence sur le climat dans la région du Sahel, a-t-on appris de bonne source.

Cette conférence sera la première du genre à laquelle sont attendus une dizaine de présidents qui débattront des questions de l'écosystème dans le cadre de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS).

La mise en oeuvre et le dispositif institutionnel du Plan d'Investissement Climat pour la Région du Sahel (PIC-RS) sera débattue par les chefs d'Etat.

Les ministres de l'Environnement, les pays membres de la CCRS et les partenaires au développement se concerteront sur les voies et moyens à trouver pour matérialiser les priorités.

On rappelle que le PIC-RS est un plan stratégique d'investissement à long terme pour la région Sahel face aux défis des changements climatiques.

Estimé à 392,709 millions de dollars US, le plan vise à soutenir et à promouvoir la coopération régionale et internationale en vue de la mobilisation d'une action climatique plus forte et plus ambitieuse de la part de toutes les parties prenantes.

