Des exercices de simulation antiterroristes du 24 au 28 février à Ouagadougou

25 Février 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 25 février (Infosplusgabon) - Le ministère burkinabè de la Sécurité a annoncé dimanche une série d’exercices de simulation d'attaques terroristes du 24 au 28 février à Ouagadougou, en collaboration avec une équipe d'experts américains, alors que depuis samedi le pays accueille des milliers de festivaliers à la faveur de la 26ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Selon le communiqué du ministère de la Sécurité, ces simulations, qui auront lieu dans la zone du Palais des Sports, l’Université Ouaga II, route de Ziniairé et la Résidence privée à Ouaga 2000, ont pour objet d'améliorer l'opérationnalité du dispositif de prévention et de riposte des forces de défense et de sécurité.

Le ministère souligne que ces exercices vont occasionner des coups de feu, mais appelle les festivaliers "à ne pas paniquer et à vaquer paisiblement à leurs occupations".

Le FESPACO célèbre ses 50 ans à Ouagadougou, dans un contexte sécuritaire fragile.

Depuis 2016, la ville de Ouagadougou a connu trois grandes attaques terroristes qui ont fait plusieurs victimes, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/ABR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon