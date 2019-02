Deux morts dans une attaque kamikaze contre un camp militaire dimanche au Mali

25 Février 2019

Bamako, Mali, 25 février (Infosplusgabon) - Une attaque kamikaze aux véhicules piégés a visé, ce dimanche, le camp militaire Boubacar Sada SY de Koulikoro, à 70 km de Bamako, faisant deux morts, tous des assaillants, et trois blessés légers dont deux militaires et un civils, annonce un communiqué du ministère malien en charge de la Sécurité et de la Protection civile.

Les assaillants ont d'abord tiré sur le poste de contrôle de Mafeya, à la sortie de la ville, vers la route menant à Banamba, à 80 km de Koulikoro, pour entrer dans la ville et foncer sur le camp, indique le communiqué, qui ajoute que "face à l'alerte et la réaction des sentinelles, les assaillants ont déclenché leurs systèmes juste à l'entrée du camp".

Pour le moment, on ignore l’identité des assaillants, précise le communiqué, notant que la circulation autour du camp où logent les instructeurs miliaires de l'Union européenne venue pour former les soldats maliens est interrompue.

Tout en appelant les populations à toujours plus de vigilance, le ministre en charge de la Sécurité a assuré que la situation était "sous contrôle des Forces de Défense et de Sécurité et leurs partenaires qui ne ménageront aucun effort pour traquer et traduire devant la justice les auteurs et leurs complices".

FIN/INFOSPLUSGABON/ABR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon