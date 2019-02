FESPACO : la CEDEAO récompense l’Intégration africaine et le Genre avec deux prix spéciaux

23 Février 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 23 février (Infosplusgabon) - La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), décerne deux prix à la 26ème édition et à la célébration du cinquantenaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), qui débute ce samedi et ce, jusqu’ au 2 mars 2019, à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Jean-Claude Kassi Brou assistera à cette fête du cinéma africain, selon un communiqué de l’institution.

La CEDEAO est l’un des principaux partenaires du Fespaco depuis 1993. Cette année elle décernera deux récompenses à des cinéastes méritants.

La première récompense, dénommée "Prix spécial du meilleur film pour l'intégration ouest-africaine ", est dotée d’un montant de 30 000 dollars américains et sera attribuée à un film réalisé par un cinéaste de l’espace communautaire, et tourné en Afrique de l'Ouest.

"Ce film devra traiter du thème de l'intégration régionale, et mettre en évidence la créativité des citoyens de la Communauté", selon l’institution.

Le "Prix spécial de la meilleure femme cinéaste ", constitue la deuxième récompense de la Cedeao doté d’un montant de 20 000 dollars américains, et se propose de reconnaître et de promouvoir la contribution des femmes ouest-africaines au développement de la région.

L’institution a mis en place en place un jury de cinq membres, provenant de cinq de ses Etats membres, et prenant en compte la dimension genre.

Les prix spéciaux de la Cedeao seront remis par le président de la Commission de l’organisation régionale, Jean-Claude Kassi Brou, le 2 mars 2019, lors de la cérémonie de clôture officielle de la 26ème édition du Fespaco, présidée par le chef de l’Etat burkinabè, Rock Marc Christian Kaboré.

Outre la remise des prix spéciaux, la Cedeao participera à des rencontres professionnelles sur des thématiques d’actualité ou des enjeux de développement culturel en Afrique de l’Ouest.

