Les deux otages maliens libérés reçus par le président Ibrahim Boubacar Kéita

21 Février 2019

Bamako, Mali, 21 février (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Keita, a reçu mercredi en audience les deux otages maliens qui viennent d'être libérés par leurs ravisseurs au centre du pays, a-t-on appris de source officielle.

Il s'agit du préfet de Tenenkou, dans la région de Mopti (centre-Mali), Makan Doumbia, et du journaliste Issiaka Tamboura, qui ont vivement remercié le chef de l’Etat malien pour les actions engagées par le gouvernement pour obtenir leur libération dont on ignore encore les conditions.

Ibrahim Boubacar Kéita, qui a formulé des bénédictions afin que de telles situations ne se reproduisent plus au Mali, a partagé un déjeuner avec ses hôtes.

On rappelle que le préfet de Ténenkou avait été enlevé par ses ravisseurs le 8 mai 2018 dans la forêt de Kadial, entre Mopti et Tenenkou, et le journaliste, le 27 décembre 2018, entre Boni et Nokara.

Ces zones sont situées dans la région de Mopti, au centre du Mali, où les enlèvements et attaques djihadistes meurtrières sont fréquents.

Un troisième otage, Sounkamo Koné, enlevé en 2017 à Niono, dans la région de Ségou (centre), où il exerçait la fonction de juge, est décédé dans les mains de ses ravisseurs, appartenant à la Katiba du Macina, un mouvement djihadiste du prédicateur radical malien Amadou Koufa, tué récemment lors de raids coordonnés lancés par les forces armées maliennes et les forces françaises de Barkane.

