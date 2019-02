Hausse des cas de grippe et de gastro-entérite à Maurice

21 Février 2019

Port-Louis, Île Maurice, 21 février (Infosplusgabon) - Le ministre mauricien de la Santé, Anwar Husnoo, s'est dit préoccupé par l'augmentation du nombre de cas de gastro-entérite et de grippe saisonnières dans le pays.

Selon lui, le nombre de cas de gastro-entérite est passé à 17.961, la semaine dernière, dans les cinq hôpitaux régionaux, contre 922 la semaine précédente, tandis que les cas de chiffres de grippe saisonnière sont actuellement 5.088 contre 4.619 la semaine précédente.

Selon les médecins, les fortes pluies tombées sur l'île pourraient être à l'origine de cette flambée.

"La gastro-entérite est causée principalement par l'eau et la nourriture. En plus, ce sont surtout les adultes qui sont touchés par la gastro-entérite", ont constaté les médecins, qui mettent en garde la population contre les souches AH1N1, AH3N2 et B du virus de la grippe saisonnière, qui continuent de se propager dans l'atmosphère.

Selon eux, la précaution s'impose. “Le climat est favorable à la propagation des virus. Les virus A sont les plus fréquents actuellement", a tenu à préciser un médecin de l'hôpital Dr Jeetoo, à Port-Louis, avant d'annoncer qu'une campagne de vaccination contre la grippe qui débutera en fin mars ou en début avril.

La situation est jugée préoccupante et toutes les personnes affectées doivent se faire traiter immédiatement.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a recommandé à la population de maintenir de bonnes pratiques d'hygiène à la maison, au bureau et partout, afin de stopper la propagation de ces virus.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a informé le public que des cas de grippe saisonnière (souche AH1N1) ont été enregistrés sur des étrangers travaillant à Maurice. "Ils sont soignés à l'hôpital, où ils sont sous la surveillance étroite des médecins".

