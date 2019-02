Fin à Tripoli de la 2ème réunion sur le Centre de formation 5+5 pour déminage humanitaire

21 Février 2019

Tripoli, Libye, 21 février (Infosplusgabon) - La deuxième réunion du Comité scientifique du Centre de formation 5+5 pour l’élimination des mines à des fins pacifiques a pris fin mercredi soir à Tripoli sur des mesures visant à assurer le succès des travaux du Centre, basé à Tripoli.

On rappelle que le Centre de formation 5+5 pour déminage humanitaire dépend du Groupe de dialogue 5+5, comprenant cinq pays de la rive-sud de la Méditerranée (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et cinq pays de la rive-nord (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal).

La réunion de trois jours a permis de présenter des exposés et des explications sur des sujets liés à la lutte contre les mines et la manière de promouvoir la coordination entre les pays membres, notamment en matière de formation et d'échange de données, indique un communiqué publié jeudi par le Bureau d’information du ministère de la Défense du gouvernement d'union nationale.

La réunion de formation 5+5 sur le déminage à des fins pacifiques s'inscrivait dans les activités de la présidence tournante assurée par la Libye, dans le cadre de l'initiative 5+5 Défense pour 2019, qui comprend 54 activités durant la présidence libyenne, selon le communiqué.

Les délégations des pays de l'initiative qui étaient présentes lors de cette réunion sont: la France, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, l'Algérie et la Libye.

FIN/INFOSPLUSGABON/XOL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon