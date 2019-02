L'OMS annonce la propagation de maladies infectieuses dans plusieurs villes libyennes

21 Février 2019

Tripoli, Libye, 21 février (Infosplusgabon) - La propagation de maladies infectieuses, à savoir la leishmaniose cutanée, la tuberculose, la diarrhée aqueuse aiguë et les infections respiratoires aiguës, a été largement signalée dans presque toutes les municipalités de Libye, a annoncé jeudi le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Tripoli, assurant que ce phénomène a été favorisé par l'insécurité dans le pays.

"En raison de huit ans de troubles politiques, des conflits et de l'insécurité qui ont poussé des milliers de familles à sortir de leurs villes natales, des milliers de personnes déplacées vivent à Benghazi, Tarhouna, Beni Walid et Ajdabia", a indiqué l'OMS dans un communiqué publié jeudi, précisant que l'accès des personnes déplacées et des communautés d'accueil aux services de santé a été entravé par les dommages partiels ou la destruction complète des installations de santé, la pénurie de médicaments essentiels et l'insuffisance de la main-d'œuvre de santé.

L'OMS a précisé que pour remédier à cette situation, elle a mis en place quatre équipes mobiles médicales d'urgence déployées à Benghazi, Ajdabia, Tarhouna, Tawargha et Beni Walid, avec l'appui du bureau des Etats-Unis d'aide aux catastrophes étrangères (OFDA), et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), afin de répondre à l'urgence des besoins des familles déplacées et des migrants sans papiers.

Chacune des équipes médicales de l'OMS se compose d'un médecin général, d'un dermatologue, d'un gynécologue, d'un pédiatre et d'un médecin interne, et traite tous les patients, dont des migrants, a ajouté le communiqué, qui précise que depuis la création du projet, en janvier, plus de 5.000 patients reçoivent un traitement complet, principalement dans les camps de personnes déplacées.

