La CPI déterminée à poursuivre tous ceux qui font l'objet d'un mandat d'arrêt en Libye

21 Février 2019

Tripoli, Libyen, 21 février (Infosplusgabon) - La procureure générale de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a réaffirmé récemment à Munich, lors d'une réunion avec le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, "la détermination de la Cour à poursuivre en justice tous ceux contre lesquels un mandat d'arrêt a été émis".

Mme Bensouda a discuté lors de la rencontre avec M. Al-Sarraj en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité "des affaires dans lesquelles des ressortissants libyens sont poursuivis et a présenté les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des procédures judiciaires engagées à leur encontre, tout en confirmant la détermination du tribunal à poursuivre tous ceux contre lesquels un mandat d'arrêt avait été délivré", a indiqué un communiqué du Bureau d'information du Conseil présidentiel libyen.

La procureure de la CPI a également déclaré que "la Cour a fourni au Conseil de sécurité de l'ONU des détails sur les problèmes et les rôles des personnes qui y participent", selon la même source.

"J'apprécie hautement la coopération et le soutien du gouvernement d'union nationale dans ses efforts pour poursuivre en justice les auteurs des crimes recherchés internationalement", a déclaré Bensouda à la réunion, à laquelle ont assisté des responsables de la CPI et le ministre libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed Taher Siala.

Pour sa part, le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, a réitéré la volonté de coopération du gouvernement de réconciliation nationale et de ses institutions judiciaires, estimant la situation difficile à laquelle la Cour doit faire face en raison des divisions politiques en Libye.

Il a invité la procureure générale à se rendre en Libye et à s'entretenir avec le bureau du procureur général et des représentants du ministère de la Justice, a indiqué le communiqué, qui précise que Mme Bensouda a accepté l'invitation qui sera fixée à une date ultérieure.

On rappelle que plusieurs personnalités libyennes dont Seif Al-Islam Kadhafi, fils du défunt dirigeant de la Libye, Mouammar Kadhafi, et un commandant de l'armée nationale libyenne basé dans l'Est de la Libye, Mahmoud Al-Warfelli, font l'objet de mandats d'arrêt de la part de la CPI, le premier pour crime contre l'humanité lors de la répression en 2011 de la révolution du 17 février, et le deuxième pour crime de guerre en raison d'exécutions sommaires contre des combattants islamistes à Benghazi.

