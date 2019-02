L'économie mauricienne devrait connaître une croissance de 3,8% en 2019

21 Février 2019

Port Louis, Maurice, 21 février (Infosplusgabon) - La Banque commerciale de Maurice (Mauritius Commercial Bank, MCB) a légèrement révisé à la baisse la croissance économique de Maurice en 2019, passant de 3,9% en octobre dernier à 3,8%, à cause de la détérioration de la conjoncture économique mondiale, en particulier dans les principaux marchés d’exportation de l'île et de certains retards dans la réalisation d’activités énergétiques spécifiques par le secteur privé.

Dans son journal occasionnel intitulé ‘’MCB Focus’’ de février 2019, la MCB a annoncé que la croissance économique, mesurée aux prix de base, devrait désormais s'établir à 3,8%, soit 10 points de base de moins que les prévisions de la banque en octobre, et à égalité avec la prévision correspondante des services mauricien de la statistique, (Statistics Mauritius) selon les derniers comptes nationaux publiés en décembre 2018.

La MCB a indiqué que, d’un point de vue sectoriel, le secteur de la construction devrait rester cette année l’un des principaux moteurs de la croissance nationale à l’échelle nationale, compte tenu des grands projets d’infrastructure en cours.

‘’À un autre niveau, les secteurs des TIC et des services commerciaux et financiers devraient continuer à tirer profit de leurs fondamentaux solides pour maintenir une performance résiliente.

"Dans ce dernier segment, l'évolution du secteur commercial mondial devrait nécessiter une surveillance étroite, car les opérateurs seraient confrontés aux défis posés par l'adaptation au contexte opérationnel en constante évolution", a déclaré la banque.

La MCB a observé que ‘’malgré les prévisions d’un développement considérable du secteur des produits de la mer conformément à une dynamique de marché favorable, des conditions plus modérées chez nos principaux partenaires commerciaux et au-delà sur la scène mondiale vont exercer des pressions défavorables sur les secteurs manufacturiers axés sur l'exportation, tels que le textile qui va afficher un développement mitigé cette année".

À cet égard, a déclaré la MCB, ‘’il est intéressant de prendre note de la signature par Maurice de l’Accord de partenariat économique, (APE) entre l'ESA et le Royaume-Uni qui, lors de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, préserverait l'accès au marché et fournirait aux opérateurs mauriciens une prévisibilité et une sécurité juridique aux exportateurs mauriciens exportant vers le Royaume-Uni, indépendamment de toute éventuelle conséquence du Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne".

Elle a, toutefois, ajouté que les exportations de l’île risquaient encore de subir le contrecoup de la baisse de la demande britannique à court et moyen terme. En ce qui concerne le secteur du commerce, le rythme de la croissance devrait rester conforme aux tendances récentes. Dans le même esprit, le secteur agricole non sucrier reste soumis aux caprices des conditions climatiques, tandis que la valeur ajoutée du sucre devrait rester relativement stable après deux années consécutives de baisse, reflétant notamment les niveaux de production limités et les pressions concurrentielles élevées.

La MCB a, également, revu à la baisse ses prévisions de croissance de la valeur ajoutée pour le secteur du tourisme : ‘’le secteur devrait toujours exercer une influence positive sur le taux de croissance du pays cette année’’.

‘’Cette dernière tendance peut, dans une certaine mesure, être liée à la baisse des arrivées par voie aérienne observée récemment, tandis que la croissance globale du nombre de visiteurs au cours de ces périodes était principalement liée à une hausse notable des arrivées par voie maritime - principalement en ce qui concerne les navires de croisière - qui, en soi, génèrent relativement moins de revenus que les arrivées en avion’’, a-t-il déclaré.

Elle a, également, observé que les recettes pourraient être une source de préoccupation en raison de la diminution du pouvoir d'achat des touristes européens traditionnels en raison des difficultés économiques, tandis que les pressions croissantes de la concurrence exercées par les destinations régionales et par l'euro pourraient être soumis à des faiblesses en cas de réapparition des chocs économiques et financiers.

Selon la MCB, l'inflation mondiale, source importante de satisfaction pour l’économie mauricienne, a maintenu sa tendance à la baisse depuis mai 2018 pour atteindre 3,2% pour la période de douze mois se terminant en décembre 2018.

‘’Cela a été essentiellement provoqué par les baisses successives des prix des légumes, ainsi que par la stabilité générale de la roupie, avec un soulagement également justifié par l'évolution à la baisse des prix internationaux du pétrole au cours des derniers mois. À moins que des événements exceptionnels ne se produisent, l'inflation devrait poursuivre sa tendance à la baisse et s'établir à 2,1% en décembre 2019 », a-t-il estimé.

En ce qui concerne les autres indicateurs économiques, la Banque a indiqué que le taux de chômage devrait diminuer pour atteindre 6,7% en 2019, tandis que le déficit budgétaire devrait s'établir à 3,3% du PIB, légèrement au-dessus du chiffre de 3,2% prévu par les autorités.

Les responsables de la Banque mondiale et du FMI au Maroc pour préparer les assemblées annuelles de 2021

Rabat, Maroc (PANA) - Une mission de haut niveau du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) a achevé vendredi une visite de deux jours à Marrakech et à Rabat pour des discussions avec le gouvernement marocain sur les préparatifs des réunions annuelles des deux institutions prévues en octobre 2021 au Maroc.

‘’Les réunions offriront une occasion unique de présenter au monde entier les réalisations impressionnantes du Maroc, la diversité et l'hospitalité de ses habitants, ainsi que sa riche culture et son histoire. Le Maroc est un pont important vers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe. En travaillant ensemble au cours des trois prochaines années, notre objectif commun est d'amener le monde au Maroc et dans la région, et aussi de montrer le Maroc et la région au monde’’, a déclaré le secrétaire du FMI, Jianhai Lin, à la fin de sa visite.

Au cours de leur visite, les hauts responsables des deux institutions ont rencontré le chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, le ministre des Finances, Mohamed Benchaaboun, le Gouverneur de la Banque centrale, Abdellatif Jouahri, le wali de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, entre autres responsables.

Ils ont félicité le Maroc pour le choix porté sur le pays d’accueillir ces importantes réunions et se sont déclarés impressionnés par la ferme détermination des autorités marocaines à tous les niveaux d’assurer le succès de ces réunions.

La mission a visité les potentiels sites d'accueil des réunions annuelles et a eu des discussions fructueuses sur des questions liées à la planification de cet événement mondial majeur.

‘’Nous attendons avec impatience les assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en 2021 au Royaume du Maroc’’, a déclaré Yvonne Tsikata, vice-présidente et secrétaire générale de la Banque mondiale.

"Nous sommes extrêmement reconnaissants au Royaume pour son invitation et sa gracieuse hospitalité. Nous avons eu des conversations très fructueuses avec nos homologues et nous sommes impressionnés par les projets du Royaume de mettre en valeur la ville animée de Marrakech, la riche histoire du Maroc et l’avenir prometteur du pays", a-t-elle déclaré.

Le Conseil des Gouverneurs du GBM / FMI, représentant 189 pays, a décidé de tenir les assemblées annuelles à Marrakech en 2021, année qui coïncide également avec le 60ème anniversaire de l’adhésion du Maroc aux deux institutions.

Les réunions annuelles ont généralement lieu deux ans de suite au siège du GBM/FMI à Washington, et tous les trois ans dans un autre pays membre.

Les réunions annuelles de 2018 ont eu lieu à Bali, en Indonésie. Elles regroupent des responsables des Banques centrales, des ministres des finances et du développement, des dirigeants du secteur privé, la société civile, des médias pour la jeunesse et des universitaires pour débattre de questions d’intérêt mondial.

