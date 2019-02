RD Congo : Reprise des activités touristiques dans le parc national des Virunga

19 Février 2019

Kinshasa, RD Congo, 17 février (Infosplusgabon) - Le ministre provincial en charge de l'Environnement au Nord-Kivu, Olivier Kamuzinzi, a annoncé, samedi, la reprise des activités touristiques dans le parc national des Virunga au cours d’une interview qu’il a accordée à la presse.

Le ministre Olivier Kamuzinzi a salué la levée de la mesure qui avait suspendu les visites touristiques, affirmant que c’est une preuve que la situation sécuritaire s’améliore progressivement dans les aires protégées.

Pour Olivier Kamuzinzi, la reprise des activités touristiques aura des retombées directes et indirectes. Car, en plus des recettes dans le compte du trésor public, ces activités vont entrainer la reprise des activités connexes nécessaires pour la vie des populations locales.

Les activités touristiques dans le parc national des Virunga avaient été suspendues au mois de mai 2018 sur décision de l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), à la suite de la recrudescence de l’insécurité dans ce site du patrimoine mondial.

Des touristes britanniques, rappelle-t-on, étaient tombés dans une embuscade avant d’être libérés quatre jours plus tard, dans la région de Kibumba. Une garde parc avait trouvé la mort dans cette embuscade.

Joël Wengamulayi, directeur de l’information à l’ICCN, avait indiqué que son institution entendait mettre à profit cette période de trêve pour enquêter sur ces incidents et réfléchir sur des mesures à mettre en place afin que ces genres d’incidents ne puissent plus se reproduire.

L’ICCN avait présenté ses excuses à tous les touristes qui avaient fait leurs réservations, promettant de travailler d’arrache-pied pour améliorer très vite les conditions sécuritaires des touristes et ainsi relancer les activités touristiques dans le parc national des Virunga.

S'étendant sur 790 000 ha, le parc des Virunga présente une diversité d'habitats incomparable, allant des marécages et des steppes jusqu'aux neiges éternelles du Rwenzori, à plus de 5 000 m d'altitude, en passant par les plaines de lave et les savanes sur les pentes des volcans.

Quelque 20 000 hippopotames fréquentent ses rivières, le gorille de montagne y trouve refuge, et des oiseaux en provenance de Sibérie viennent y passer l'hiver.

Le Parc national des Virunga, jadis Parc Albert, est le plus ancien parc national de la République démocratique du Congo et d'Afrique. Créé en 1925, il est très riche par sa faune et sa flore. Des traces d'okapis y ont, par ailleurs, été récemment observées.

