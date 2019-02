L’Afrique confrontée au problème de la perte dramatique de biodiversité

17 Février 2019

Dar es Salam, Tanzanie, 17 Février (Infosplusgabon) – L’Afrique abrite une biodiversité animale, végétale et marine riche et diversifiée qui offre des services écosystémiques essentiels, mais le continent subit actuellement une perte considérable de sa biodiversité.

Les écosystèmes constituent le moteur de l’économie africaine et servent de tampon face au changement climatique. On estime que d'ici 2100, rien que le changement climatique pourrait entraîner la perte de plus de la moitié des espèces d'oiseaux et de mammifères africains et entraîner une baisse de 20% à 30% de la productivité des lacs (la vie végétale et animale produite par un lac), et une perte importante d'espèces végétales.

Selon le Groupe de la Banque mondiale, les menaces qui pèsent actuellement sur la diversité biologique africaine sont la menace de perte et de dégradation de l'habitat naturel (en particulier à cause de l'expansion agricole), la surexploitation directe d'espèces sauvages et d'espèces halieutiques (à cause aussi de la chasse et du commerce illicites) et la propagation de certaines espèces exotiques envahissantes.

"Cette perte de biodiversité affecte les moyens de subsistance, l'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire et réduit la résilience aux événements extrêmes, en particulier pour les personnes vivant dans les zones rurales qui sont souvent les plus pauvres", a observé le GBM.

Dans ce contexte, le Groupe de la Banque mondiale travaille avec les pays pour mieux conserver et gérer durablement la biodiversité. Cela grâce à des investissements dans la gestion des bassins versants, la gestion intégrée des zones côtières et des aires protégées, alors que les pays s'efforcent d'atteindre leurs objectifs de développement et leurs plans de réduction de la pauvreté.

Une approche essentielle consiste à aider les pays à trouver des moyens pour générer des revenus tirés de la diversité biologique - notamment par le tourisme ou le paiement de services environnementaux - pouvant couvrir les coûts de gestion de la diversité biologique et d'amélioration des économies locales.

Parallèlement, le Groupe de la Banque mondiale travaille, également, en étroite collaboration avec ses partenaires pour améliorer la gestion des forêts et prévenir la criminalité liée aux espèces sauvages, en tant que moyen de protéger la valeur du tourisme axé sur la nature, ce qui affecte la résilience des personnes vivant autour des zones protégées.

‘’La reconnaissance, la mesure et la gestion du capital naturel et des services écosystémiques au niveau national est essentielle pour la protection de la biodiversité’’, a-t-elle indiqué dans une étude qui souligne que le travail de la Banque avec plusieurs pays africains visant à intégrer les valeurs physiques et monétaires du capital naturel dans les procédures de prise de décision.

Avec le soutien du Fonds mondial pour l'environnement (FEM) la Banque mondiale compte parmi les plus importants bailleurs de fonds pour la conservation de la biodiversité en Afrique. Les travaux sur la biodiversité, qui s’élèvent à environ 360 millions de dollars, font partie d’une cinquantaine de projets en cours de réalisation dans la région Afrique.

Au Mozambique, par exemple, la Banque mondiale finance le programme gouvernemental relatif aux zones de conservation pour la biodiversité et le développement (MozBio) du Mozambique.

Les zones de conservation du pays ont pour but de protéger divers habitats, notamment un littoral avec des récifs coralliens spectaculaires et plus de 6.000 espèces de plantes, d’oiseaux et de mammifères.

La première phase de MozBio (2015-2019) concerne plus de 60.000 bénéficiaires (en majorité des femmes) dans 10 aires protégées, notamment les réserves spéciales de Chimanimani et de Maputo, les parcs nationaux de Gilé et de Quirimbas; et a mobilisé plus de 500 millions de dollars américains en promesses d’investissements privés.

Sa deuxième phase va jusqu’à 2023 et a pour but de soutenir davantage les communautés rurales tout en poursuivant les efforts de conservation et de biodiversité. Jusqu'ici, le coût du programme MozBio s'élève à plus de 100 millions de dollars américains.

Au Gabon, la Banque mondiale a contribué à améliorer la conservation de la biodiversité dans les parcs, les zones tampons et les zones humides boisées. Les projets ont approfondi les connaissances et l'expertise des entités liées à la conservation et mis en place un système de surveillance efficace des écosystèmes des zones humides, permettant ainsi la gestion durable des ressources.

Les activités génératrices de revenus ont également permis de réduire la pêche illégale, le braconnage et de promouvoir des comportements éco-responsables dans les communautés adjacentes. Ces efforts ont contribué à l'ajout de neuf sites naturels couvrant 2,8 millions d'hectares aux sites classés RAMSAR.

En Tanzanie, le projet SWIOFish, financé par la Banque mondiale et doté d'un budget de 220 millions de dollars, aide les communautés de pêcheurs des Comores, de Madagascar, du Mozambique, des Seychelles et de Tanzanie ainsi que les Maldives à accroître les retombées économiques de la pêche, à reconstituer leurs stocks de poissons et à rétablir leurs moyens de subsistance. Le projet a également contribué de manière significative à la réduction des pratiques illégales de pêche, telles que la pêche à l'explosif en Tanzanie.

Grâce à une subvention du FEM, la Banque mondiale a offert un appui à la mise en œuvre du parc des zones humides d'iSimangaliso, site du patrimoine mondial de l'UNESCO en Afrique du Sud, afin d'améliorer le fonctionnement écologique du Lac Sainte-Lucie. Le programme a, également, contribué à générer des opportunités d'emploi durables pour la communauté dans et autour du parc, y compris 75 entreprises compatibles avec la conservation.

En outre, 185 personnes ont été formées en développement des entreprises, 77 jeunes ont reçu des bourses pour suivre des cours et 393 dirigeants locaux ont mis en pratique les compétences acquises grâce à la formation dispensée en gestion des ressources afin d’améliorer la cogestion du parc.

La Banque mondiale a annoncé qu'une deuxième phase, en cours d’élaboration pour le financement par le FEM-7 et étend l'approche à d'autres zones protégées du pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/XOL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon