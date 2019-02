Nigeria : La violence à la veille d'un scrutin fait 66 morts dans le Nord-Ouest du pays

17 Février 2019

Abuja, Nigeria, 17 février (Infosplusgabon) - Le gouvernement de l'Etat de Kaduna, dans le Nord-Ouest du Nigeria, a confirmé vendredi soir, le massacre de 66 personnes dans la région de Kajuru, a-t-on appris, selon un communiqué officiel.

Parmi les morts, on note 22 enfants et 12 femmes. Quatre blessés sauvés par les services de sécurité sont en train de recevoir des soins médicaux. Les 66 personnes ont été tuées dans 10 hameaux situés dans les axes Maro Gida et Iri, dans le territoire du gouvernement local de Kajuru, indique le communiqué.

Un communiqué du gouvernement, signé par le porte-parole du Gouverneur Nasir El-Rufai, M. Samuel Aruwan, a indiqué que des forces de sécurité avaient été déployées dans la région et que certaines arrestations avaient été effectuées.

M. Aruwan n'a pas précisé si la violence était liée aux élections, mais a déclaré qu'une enquête avait été ouverte.

Le gouvernement a condamné le meurtre et a mis en garde toutes les communautés contre des attaques ou des représailles.

‘’Le gouvernement exhorte les dirigeants communautaires, traditionnels et religieux de la région à encourager les résidents à éviter toute attaque de représailles et à laisser l'affaire entre les mains des forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Les meurtres font l’objet d’une enquête et les habitants ont reçu l’assurance que les inculpés seront poursuivis. Les résidents de l'État de Kaduna sont invités à défendre la paix et l'harmonie, à fuir la violence et à permettre la tenue des élections dans le calme. Toute activité suspecte doit être signalée aux forces de sécurité elles-mêmes’’, a déclaré Aruwan.

Dans un communiqué, le groupe pro-musulman, le Conseil des droits des musulmans (Muslim group, Muslim Rights Council, MURIC), a affirmé que les 66 victimes étaient toutes des peuls et qualifie ces attaques de "barbares, inhumaines et provocantes".

Le communiqué, signé par le directeur et fondateur de l'organisation, le Pr. Ishaq Akintola, a déploré que les "tueries aient pour but de tronquer les élections générales qui doivent débuter, samedi 16 février".

‘’Cet assassinat est un acte horrible et lâche. Il a pour but de tronquer les élections générales et provoquer des réactions. Ce n'est qu'un acte terroriste, ni plus, ni moins. Les coupables doivent être appréhendés. Nous condamnons fermement les meurtres. Ceux qui ciblent des femmes et des enfants vulnérables et innocents pour commettre des meurtres sans merci méritent d'être punis’’, a-t-il déclaré.

FIN/INFOSPLUSGABON/BBL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon