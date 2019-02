Burkina Faso : 4 agents des douanes et un expatrié tués dans une attaque dans l’Est du pays

17 Février 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 17 février (Infosplusgabon) - Quatre douaniers et un expatrié ont été tués vendredi soir dans une attaque du poste de contrôle de douane à Nohao, non loin de la ville de Bittou dans la province du Boulgou, région du Centre-Est du Burkina Faso, a-t-on appris de sources locales et sécuritaires.

"Des assaillants au nombre d’une dizaine, ont attaqué, aux environs de 18 heures, le poste de douane. Quatre agents ont été tués et des véhicules incendiés", a déclaré une source sécuritaire.

Le corps d’un "homme blanc" parmi les victimes a été acheminé à l’hôpital, a souligné une source locale.

Le Burkina Faso, jadis considéré comme un pays stable, est depuis 2015 dans le viseur des terroristes. A ce jour, plus de 300 personnes ont péri et des milliers d'autres fuient les régions où sévissent ces attaques.

De son côté, le gouvernement tente de prendre le contrôle en multipliant les actions sur le terrain. De nouveaux ministres ont été portés à la Défense et à la Sécurité, ainsi que de nouveaux chefs militaires.

Deux militaires ont été tués et six autres blessés, jeudi, dans un attentat au cadavre piégé dans une localité non loin de Djibo, dans le Nord du Burkina Faso.

Depuis fin décembre 2018, 14 provinces des 45 que compte le Burkina Faso, sont sous état d’urgence, rappelle-t-on.

