Suisse : Persistance des violences sexuelles brutales dans la région Nord d'Unity, au Soudan du Sud - Rapport de l'ONU

Genève, Suisse, 17 février (Infosplusgabon) - Au moins 134 femmes et filles ont été violées et 41 ont subi d'autres formes de violence sexuelle et physique entre septembre et décembre 2018 dans la région d'Unity, dans le Nord du Soudan du Sud, selon un rapport de l'ONU publié vendredi.

Soulignant le niveau élevé et persistant des violences sexuelles dans la région, le rapport indique que certaines des survivantes n'avaient que huit ans. Le niveau actuel de violence sexuelle sera probablement beaucoup plus élevé que le nombre de cas enregistrés.

Le rapport du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies et de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) a indiqué que malgré la diminution considérable du nombre d'attaques contre des civils depuis la signature de l'Accord de paix, le 12 septembre 2018, les violences sexuelles endémiques liées au conflit se poursuivaient dans le Nord de l'Unité.

Les violences sexuelles ont été commises dans un contexte ‘’d'impunité généralisée, qui a contribué à la banalisation de la violence à l'égard des femmes et des filles’’, a noté le rapport.

Près de 90% des femmes et des filles ont subi des viols collectifs et souvent pendant plusieurs heures. Les femmes enceintes et les mères allaitantes ont, également, été victimes de violences sexuelles. Lors d’un incident survenu, le 17 décembre, dans le village de Lang, dans le Comté de Koch, cinq femmes avaient été violées collectivement, dont quatre étaient enceintes et parmi celles-ci une était dans son neuvième mois.

Les victimes de violences sexuelles ont affirmé avoir été brutalement battues par les agresseurs avec des crosses de fusil, des bâtons et des câbles au cas où elles avaient tenté de résister à leurs agresseurs ou après leur forfait.

Selon le rapport, la férocité des agresseurs semble être une caractéristique constante de la violence sexuelle documentée. Le rapport indique, également, que leurs auteurs avaient agi avec une certaine dose de préméditation. Une survivante a raconté qu'elle et ses amies avaient été violées à trois reprises et qu’à chaque attaque, le nombre d'assaillants augmentait de manière significative.

La plupart des viols auraient été commis par des milices de jeunes et des éléments de l’Armée de libération du peuple du Soudan pro-Taban Deng (SPLA-IO (TD)) et des Forces de défense du peuple du Soudan du Sud (SSPDF). Dans certains cas, des attaques ont été commis par des membres de l’Armée de libération du peuple soudanais pro-Riek Machar, dans l’opposition (SPLA-IO (RM).

L’enquête a révélé que de multiples facteurs avaient contribué à la recrudescence de la violence sexuelle dans la région, notamment le grand nombre de combattants en ‘’attente’’, de la mise en place d’arrangements de sécurité dans le cadre de l’Accord de paix ; la présence de nombreuses milices armées de jeunes et l’impunité qui a caractérisé les précédents cas de violence sexuelle au niveau individuel et au niveau du commandement.

Compte tenu de la destruction des moyens de subsistance, des déplacements forcés et de l'insécurité alimentaire après des années de guerre civile, de nombreuses femmes et filles doivent parcourir de longues distances dans des zones à haut risque à la recherche de nourriture, d'eau et de bois de chauffe, indique le rapport. Le rapport a noté un sentiment de résignation parmi les survivantes et un sentiment de banalisation du risque d'être soumis à la violence sexuelle.

‘’Nous, les femmes, n'avons pas le choix’’, a déclaré une survivante du Comté de Koch âgée de 30 ans. ‘’Il n'y a pas d'alternative pour nous. Si nous allons par la route principale, nous sommes violées. Idem si nous empruntons la brousse. J'ai, à trois reprises, subi un viol collectif, parmi d'autres dans le même quartier. Nous avons évité la route parce que nous avons entendu des histoires horribles selon lesquelles des femmes et des filles sont enlevées lors de leur passage et violées, mais la même chose nous est arrivée. Il n'y a pas d'échappatoire - nous sommes toutes victimes de viol".

‘’La volatilité de la situation au Soudan du Sud, combinée à l’impunité qui caractérise les viols et les violations commis dans l’Etat d’Unité, laissent probablement croire aux acteurs armés qu’ils peuvent échapper à la justice pour les viols, entre formes horribles de violence sexuelle’’, a déclaré le Haut commissaire des droits de l’homme des Nations Unies, Mme Michelle Bachelet.

‘’Nous continuons malheureusement de recevoir, depuis le début de cette année, des informations faisant état de viols individuels et de viols collectifs dans le Nord de l'Unité.

‘’J'exhorte le gouvernement du Soudan du Sud à prendre les mesures appropriées, y compris celles prévues dans l'Accord de paix, pour protéger les femmes et les filles, à mener une enquête rapide et approfondie sur toutes les allégations de violences sexuelles et à traduire leurs auteurs en justice dans le cadre d’un procès équitables’’, a ajouté Mme Bachelet.

Le Haut commissaire a, également, exhorté les autorités à veiller au bon déroulement des opérations des organisations humanitaires sans crainte de représailles et sans entraves pour les victimes.

Dès réception des premiers rapports relatifs à l’augmentation des cas de violence sexuelle enregistrés, l’UNMISS a immédiatement engagé des discussions avec les leaders politiques et les services de sécurité. La Mission a, également, renforcé les patrouilles de ses casques bleus et débroussaillé le long des routes pour ôter aux assaillants toute possibilité de dissimuler leur présence.

La MINUSS a mis sur pied un tribunal itinérant dans des points chauds, tels que Bentiu et Malakal, pour aider à résoudre le problème de l'impunité, et compte collaborer avec les autorités judiciaires locales pour aider ces tribunaux itinérants à traquer davantage les crimes commis à travers le pays.

