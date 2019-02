Arrestation de six présumés trafiquants d’ivoire au Congo

17 Février 2019

Brazzaville, Congo, 17 février (Infosplusgabon) - Des éco-gardes du Parc national d’Odzala Kokoua et la gendarmerie nationale, avec la collaboration du Projet d’appui à l’application de la loi sur la faune sauvage, ont arrêté à Etoumbi, ville située à plus de 600 kilomètres au nord de Brazzaville, six présumés trafiquants d’ivoire avec 41 pointes représentant un massacre de plus de 20 éléphants, a appris vendredi la PANA auprès du ministère congolais de l’Environnement.

Ces individus de nationalité congolaise constituent un réseau dont le rôle de chacun est bien déterminé : acheteurs des pointes d’ivoire, transporteurs, démarcheurs, revendeurs…Ils jouissaient jusque-là d’un certain laxisme et de connexions transfrontalières avec le Gabon, leur permettant d’échapper continuellement à la justice.

Ces présumés trafiquants devront répondre de leurs actes et en payer les conséquences. Ils sont poursuivis pour importation, détention, circulation illégale et commercialisation de trophées d’une espèce animale intégralement protégée (éléphant). Ils risquent des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ferme.

Vu l’ampleur de la pression qui pèse sur les éléphants, l’implication de tous pour dénoncer des trafiquants auprès des autorités compétentes et l’application rigoureuse de la loi congolaise en matière de crime faunique deviennent des actions très importantes pour la lutte contre le braconnage et le trafic des produits fauniques.

L’éléphant fait partis des espèces intégralement protégées en République du Congo, comme le stipule l’article 27 de la loi Congolaise en matière de protection de ces espèces fauniques : "l’importation ; l’exportation ; la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogation spéciale de l’administration des Eaux et Forêts ou pour les besoins de la recherche scientifique".

