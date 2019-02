Guinée : Le développement local, une priorité du gouvernement

17 Février 2019

Conakry, Guinée, 17 février (Infosplusgabon) - Le Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana, a révélé vendredi soir, que son gouvernement allait débloquer prochainement une enveloppe de 2.000 milliards de francs guinéens (19,5 millions d'euros) destinée au développement local.

S'exprimant à la clôture des assises de deux jours des états généraux de l'administration et du développement local, le chef du gouvernement a affirmé que la Banque mondiale lui a notifié, il y a 72 heures, qu'elle allait décaisser 40 millions de dollars US, tandis que l'Agence française de développement (AFD) a promis une enveloppe de 10 millions d'euros.

En ouvrant les travaux jeudi, le Président Alpha Condé avait annoncé une enveloppe de 1.000 milliards (9,5 millions de dollars US), la moitié des fonds promis par le chef du gouvernement, destinés à financer les collectivités locales d'ici à 2020.

Le Président Condé avait admis que le gouvernement était conscient de l’insuffisance des moyens financiers, ajoutant qu'avec l’appui des partenaires étrangers, il y aura la formulation d’un mécanisme durable et pérenne de financement qui aura pour vocation de doter les communautés locales de moyens importants, favorisant la réduction de la pauvreté dans le pays.

Il avait averti que la corruption en Guinée "est aussi un handicap à ce projet", avant d'affirmer qu'il a un stratagème pouvant découvrir facilement le pot-aux-roses.

Pour sa part, le chef du gouvernement a dit que le code minier guinéen a institué un fonds national de développement, doté de 15% des recettes minières versées à l’Etat pour financer la décentralisation grâce à un système de péréquation permettant à chaque collectivité de tirer profit des mines.

On rappelle qu'en 2017, le gouvernement a créé l’Agence nationale de financement des collectivités (ANAFIC) pour gérer les fonds. La structure sera opérationnelle prochainement et mettra en œuvre la politique de décentralisation et du développement local participatif.

FIN/INFOSPLUSGABON/BBL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon