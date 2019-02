Fayez al-Sarraj discute avec le Premier ministre bulgare de la coopération entre les deux pays

17 Février 2019

Tripoli, Libye, 17 février (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel en Libye, Fayez al-Sarraj, s'est entretenu vendredi avec le Premier ministre bulgare Boyko Borissov en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, la promotion de la coopération bilatérale entre les deux pays dans différents domaines.

La rencontre qui a lieu en présence du ministre libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed Taher Siala, "a porté sur les relations bilatérales et la possibilité d'activer les accords de coopération entre les deux pays amis ainsi que la contribution des entreprises bulgares aux projets d'infrastructure et de reconstruction en Libye", a indiqué un communiqué du bureau d'information du président du Conseil présidentiel.

La même source a ajouté que la réunion "a abordé la question du pétrolier libyen Badr", précisant que "M. al-Sarraj a insisté sur la nécessité d'œuvrer à la libération du pétrolier le plus rapidement possible, pour que les deux pays surmontent cet obstacle".

On rappelle qu'un pétrolier libyen baptisé "Badr" a été saisi par une compagnie bulgare via la justice pour des dettes contractées par la Libye avant qu'un tribunal n'ordonne sa libération.

M. al-Sarraj a souligné le désir du gouvernement de réconciliation nationale de rétablir les relations entre les deux pays.

Pour sa part, le Premier ministre bulgare Boyko Borissov a déclaré que "l'affaire du pétrolier libyen Badr est en voie de règlement après l'achèvement des documents et le complément des demandes de la cour pour la libération du pétrolier", selon le bureau d'information du président du Conseil présidentiel du gouvernement de réconciliation nationale.

Il a également exprimé l'aspiration de son gouvernement à développer la coopération bilatérale et le retour des entreprises bulgares en Libye, soulignant que des dizaines de milliers de professionnels, de travailleurs et de techniciens bulgares opéraient en Libye par le passé.

Le bureau d'information du président du Conseil présidentiel a indiqué que MM. al-Sarraj et Borissov "ont convenu que les ministères des Affaires étrangères des deux pays poursuivent les contacts", ajoutant que le Premier ministre bulgare a invité le président du Conseil présidentiel à se rendre en Bulgarie à l'occasion de la livraison prochaine du pétrolier à la Libye.

