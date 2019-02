Les partenaires de la RDC à la recherche de 148 millions de dollars américains pour l'assaut final contre le virus Ebola

17 Février 2019

Kinshasa, RD Congo, 17 février (Infosplusgan) - Dans le but de mettre fin à l'apparition du virus Ebola en République Démocratique du Congo (RDC) à travers des stratégies déclinées dans le nouveau Plan stratégique de réponse numéro 3 nouvellement lancé (SRP3), le ministère congolais de la Santé, l'OMS, et d'autres partenaires ont lancé un appel en faveur de l'octroi de 148 millions de dollars américains.

Dans le cadre de cet appel, l'OMS et ses partenaires ont déclaré qu'ils comptaient sur le soutien continu de la communauté internationale pour fournir les fonds requis dans le but d'arrêter la propagation du virus.

"L'OMS reste confiante et optimiste par rapport à l'élimination avec succès du virus Ebola dans le pays", a déclaré l'agence onusienne.

Le ministère congolais de la Santé avait lancé le Plan stratégique de réponse numéro 3 (SRP3) le 13 février, en y mettant en exergue la stratégie de réponse, les objectifs et le montant du budget requis par le ministère, l'OMS, et tous les autres partenaires pour la mise en œuvre du plan au cours des prochains 6 mois (février jusqu'au juillet 2019).

Le SRP 3 prend en compte les recommandations faites durant les revues opérationnelles, et s'appuie sur une série de nouvelles directions stratégiques qui capitalisent sur les leçons apprises et tirées lors de la mise en œuvre du SRP 2. Les activités annoncées dans le nouveau plan visent à arrêter la transmission du virus Ebola dans le nord du Kivu et dans les provinces d'Ituri, et empêcher sa propagation dans les autres provinces et dans les autres pays voisins.

En dépit d'un nombre insignifiant de cas enregistrés durant la semaine dernière, les indicateurs épidémiologiques actuels soulignent que la maladie du virus Ebola continue de se propager en RDC avec une intensité modérée.

Dans sa dernière mise à jour sur la situation du virus dans le pays, l'OMS a déclaré que les localités de Katwa et Butembe demeurent des zones essentielles de préoccupation sanitaire, pendant que de manière simultanée, une proportion faible de cas de virus Ebola continue de faire son apparition dans plusieurs régions géographiquement dispersées.

Rien que pour le 12 février 2019, 823 cas de virus Ebola (762 confirmés et 61 probables) ont été enregistrés, dont 517 morts (le ratio de mortalité de tous les cas se situe à 63 pour cent) en RDC.

La plupart des difficultés rencontrées au cours de la semaine passée en RDC selon l'OMS, sont liées au manque de confiance et à la méfiance des communautés, notamment à Katwa, et les problèmes concernant la difficulté à encourager les membres communautaires à être plus proactifs dans la signalisation de nouveaux cas, mais aussi le fait de se rendre très tôt dans les centres de traitement, sans oublier l'absence de participation des populations dans les efforts de réponse et dans les efforts de prévention communautaires.

"Cependant en face de ces problèmes persistants, les stratégies de réponse ont démontré leur efficacité dans la maîtrise de la propagation du virus Ebola. Etablir et consolider une plus grande confiance communautaire en renforçant les engagements avec ses membres demeure une grande priorité pour les équipes d'intervention", a conclu l'OMS.

FIN/INFOSPLUSGABON/BBL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon