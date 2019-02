La Belgique verse 2 millions d’euros à un programme de l’ONU contre les crimes liés à la faune sauvage en Afrique

17 Février 2019

Bruxelles, Belgique, 17 février (Infosplusgabon) - La Belgique a versé jeudi, une somme de deux millions d’euros à l’Office de l’ONU contre la drogue et le crime organisé (UNDOC) pour financer un programme destiné à la lutte contre la corruption liée aux crimes contre la faune sauvage et les forêts en Afrique.

La cérémonie officielle de la signature de cet engagement s’est déroulée au Palais d’Egmont à Bruxelles, sous les auspices du ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, indique un communiqué gouvernemental.

Pour la Belgique, les espèces sauvages constituent « une partie importante et irremplaçable » des ressources naturelles de la planète. Aussi, « lutter contre la corruption environnementale, c’est agir pour la protection des écosystèmes et de la biodiversité pour aujourd’hui et les générations futures ».

La gestion responsable des ressources naturelles et la protection durable de l’environnement et de la biodiversité sont l’une des priorités de la politique belge en Afrique où la préservation des espèces en voie d’extinction et des ressources forestières est menacée par le braconnage et la corruption qui le facilite, souligne en outre le communiqué.

FIN/INFOSPLUSGABON/BBL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon