Baisse de 19% du nombre de jours de travail perdus à cause des grèves dans le secteur public en Tunisie

Tunis, Tunisie, 17 février (Infosplusgabon) - Le nombre de jours de travail perdus à cause des grèves dans le secteur public et dans les entreprises publiques industrielles et agricoles en Tunisie, a baissé de 19% en 2018 en comparaison avec l'année 2017.

Le nombre de jours perdus en 2018 est estimé à 116,882 jours, selon des statistiques fournies par le ministère tunisien des Affaires sociales, contre 144,564 en 2017.

Le nombre de grèves enregistré dans le secteur public et dans des entreprises publiques industrielles et agricoles est resté stable, atteignant 248 grèves contre 247 en 2017, alors que les entreprises touchées par ces arrêts de travail sont passées de 171 en 2017 à 179 en 2018.

Le nombre de travailleurs grévistes a aussi augmenté d'un taux de moins de 2% en 2018 en comparaison avec 2017, passant de 58.668 travailleurs à 59.976.

En revanche, le nombre de jours perdus à cause des grèves dans le secteur privé a reculé de 30%, passant de 99,293 jours en 2017 à 69,164 en 2018, selon les mêmes statistiques.

Les différends sur les salaires et ses conséquences constituent les principales causes des grèves dans le secteur privé, estimé à 48%, suivis de la demande relative à l'amélioration des conditions de travail (30%) et celle relative à l'amélioration des relations professionnelles (15%) et la solidarité avec les travailleurs (7%).

Avec le nouvel an, la Tunisie a enregistré une grève générale dans la Fonction publique et le secteur public, le 17 janvier dernier, et a évité de justesse une autre grève générale de deux jours, les 20 et 21 février grâce à un accord entre le gouvernement et la centrale syndicale sur l'augmentation des salaires dans le secteur, signale-t-on.

