Le gouverneur de Nairobi choisi pour diriger la délégation des villes africaines à la conférence de l'Assemblée générale des Nations unies

17 Février 2019

Nairobi, Kenya, 17 février (Infosplusgabon) - Les Nations unies ont choisi le gouverneur de la ville de Nairobi, Mike Sonko, pour diriger la délégation des villes africaines à la conférence de l'Assemblée générale des Nations unies prévue la semaine prochaine à New York, aux Etats-unis d'Amérique.

M. Sonko sera le premier dirigeant d'une ville africaine à avoir le privilège de s'adresser à la conférence des Nations unies conjointement organisée par le bureau du président de la 73ème session de l'Assemblée générale des Nations unies et la FAO.

La conférence, selon les informations fournies par le bureau du gouverneur ce vendredi, se focalisera sur le rôle des villes dans l'agenda mondial et se tiendra le 19 février au siège des Nations unies à New York.

Cette conférence sous le thème : "Des questions mondiales aux priorités locales : le rôle des villes dans l'agenda mondial, y compris les villes pour le développement durable, l'alimentation et la sécurité, la nutrition et le changement climatique".

Nairobi, la Capitale kényane, qui abrite 3,36 millions d'habitants, est à la fois une ville et un comté dans le cadre de la structure de gouvernance décentralisée du Kenya.

En dehors d'être la capitale kényane, elle héberge également les sièges de deux agences onusiennes- le programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP) et le programme des Nations unies pour le logement (UN-Habitat). L'UNEP et l'UN-Habitat sont les seules agences onusiennes dont les sièges se trouvent sur le sol africain.

Le Gouverneur Sonko se dit confiant et optimiste par rapport à l'issue de la conférence qui, selon lui, permettra l'adoption de résolutions qui aideront les villes du monde, notamment les villes des pays du tiers monde, à développer une feuille de route pour le développement durable.

"Je suis heureux de représenter les villes africaines à la conférence des Nations unies qui a pour objectif de résoudre et de solutionner les problèmes liés au développement durable, à la sécurité alimentaire, à la nutrition et au changement climatique", a indiqué M. Sonko après avoir accusé réception de son invitation officielle pour la conférence des Nations unies.

Le bureau du président de la 73ème session de l'Assemblée générale, a indiqué que le but de l'événement est de remédier les problèmes et les questions de dimensions mondiales à partir d'une perspective locale.

La conférence se penchera également sur la manière de mettre en œuvre les solutions mondiales et les résolutions internationales au niveau local, tout en étant conscient du contexte et des priorités des villes et des autorités locales.

La conférence aura également objectif de donner la voix aux différentes villes du monde à travers le partage d'expériences réussies, et ceci dans le but d'atteindre les objectifs du développement durable.

FIN/INFOSPLUSGABON/BBL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon