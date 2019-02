Une chorégraphe rwandaise nommée Défenseure du FIDA pour la jeunesse rurale

17 Février 2019

Paris, France, 17 février (Infosplusgabon) - La chorégraphe rwandaise, Sherrie Silver, déjà couronnée aux MTV Awards, a été nommée jeudi, à l'occasion de la réunion annuelle des États membres du Fonds international de développement agricole (FIDA), défenseure du FIDA pour la jeunesse rurale.

"Je vous invite à vous rassembler et à vous engager dans le sens de l’Histoire en investissant davantage dans les jeunes ruraux et dans leurs communautés. Imaginez ce qui se passerait si les gouvernements et les donateurs du monde entier dépensaient autant pour l'agriculture et les populations rurales que pour l'aide humanitaire", a lancé Sherrie Silver aux chefs d'État, aux ministres et aux responsables du développement, a indiqué le Fida, dans un communiqué rendu public jeudi.

Sherrie Silver, qui devient, à l’âge de 24 ans, la toute première défenseure du FIDA pour la jeunesse rurale, a donné le coup d'envoi au mouvement de jeunes "Notre avenir est ici" qui vise à capter l'énergie et la créativité de la jeunesse pour sensibiliser à l'importance d’investir dans l'agriculture à un moment où la faim dans le monde gagne du terrain, sous l’effet conjugué des conflits et des changements climatiques, a souligné l’agence onusienne.

Danseuse, actrice et chorégraphe née au Rwanda et formée au Royaume-uni, Sherrie Silver est devenue célèbre dans le monde entier pour son travail chorégraphique dans la vidéo "This Is America" de Childish Gambino, qui a remporté le titre de "Meilleure chorégraphie" aux MTV Vidéo Music Awards 2018 et plus récemment aux Grammy Awards 2019.

Dans son rôle de défenseur de la jeunesse rurale, Sherrie Silver ira à la rencontre des jeunes du monde entier et expliquera que l’investissement dans l'agriculture et les communautés rurales peut être un puissant levier pour aider la jeunesse.

Plus de la moitié de 1,2 milliard des jeunes dans le monde aujourd’hui vivent dans des zones rurales et peinent à trouver un emploi, a affirmé le Fida avant d’ajouter qu’en Afrique, on estime qu’au cours de la prochaine décennie, 11 millions d’entre eux s’apprêtent à entrer chaque année sur le marché du travail, pour la majorité dans les zones rurales, où l'agriculture reste la principale source de revenus.

"Ils ont besoin d'emplois et de véritables perspectives dans l'agriculture pour aider à nourrir une population croissante tout en construisant un avenir sûr et prospère là où ils vivent. La seule façon dont nous pourrons résoudre des problèmes aussi complexes que de mettre un terme à l'extrême pauvreté, à la faim et aux migrations forcées est d'appeler les États à investir dans une manière nouvelle d’approcher le développement. Les jeunes veulent construire un monde meilleur, mais ils ne peuvent pas le faire seuls", a déclaré la chorégraphe rwandaise.

Avant sa nomination, Sherrie Silver a visité un projet appuyé par le FIDA dans le sud du Cameroun où elle a rencontré les jeunes entrepreneurs d’une communauté agricole isolée dont les revenus et la production alimentaire ont augmenté grâce aux investissements du FIDA et notamment des formations à la commercialisation, a souligné l’agence onusienne.

Le FIDA, une agence spécialisée des Nations unies, créé à la Conférence mondiale de l’alimentation qui s'est tenue en 1974, a investi, pendant 40 ans, dans les populations rurales, en dotant celles-ci des moyens de réduire la pauvreté, d’accroître la sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de renforcer la résilience, et a octroyé, depuis 1978, 20,4 milliards de dollars américains sous la forme de prêts à faible taux d’intérêt et de dons en faveur de projets qui ont touché quelque 480 millions de personnes.

