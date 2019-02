Le ministre guinéen de la Justice plaide pour la bonne gouvernance

16 Février 2019

Conakry, Guinée, 16 février (Infosplusgabon) - La bonne gouvernance est incontournable quand on veut un développement durable sur le plan économique, social et juridique, a déclaré vendredi, le ministre guinéen de la Justice, Me Cheik Sacko, en ouvrant les travaux de 48 heures de la première édition du Forum national sur la gouvernance.

Dans son allocution de circonstance, le ministre a exhorté la centaine de participants à toucher du doigt les maux dont souffre la Guinée, ajoutant que la bonne gouvernance, c'est le respect des droits de l’homme, l’égalité entre homme et femme, ainsi que la répartition appropriée des richesses.

"Exiger la transparence est quelque chose d’indispensable. Il s’agit du droit de savoir, du droit à l’information. Pour lutter contre la corruption, les états généraux de la justice de 2011 ont permis de mettre en place une politique nationale de réformes, notamment l’accès à la justice sociale, la lutte contre l’impunité. Il y a également la loi relative à la lutte contre la corruption adoptée en juillet 2017 qui stipule que les crimes économiques sont imprescriptibles", a-t-il rappelé.

Le thème de la rencontre "l’information et la formation pour une Guinée plus ouverte et transparente », a dit Ibrahima Kalil Guéye, président de l'Organisation pour le changement positif (OCP), une organisation non gouvernementale (ONG), permettra de recenser les plaintes des participants et de les partager à travers un document de plaidoyer.

Pour sa part, Mme Catherine Inglehearn, ambassadrice du Royaume-uni en Guinée, a indiqué que le pays s’est focalisé sur l’exploitation minière qui est un important secteur qui apporte 25,1% au budget de l’Etat et qui fait de la Guinée, le 3ème pays producteur de bauxite au monde.

Cet avantage, a fait observer la diplomate, est une opportunité réelle pour le développement durable, avant d'interpeller les société minières à respecter les règles internationales et à veiller à ce que l’exploitation minière mène à un développement durable dans les communautés où elles s'effectuent.

Il est aussi impératif, a-t-elle rappelé, que le gouvernement, à tous les niveaux, gère bien les nouveaux revenus générés par l’exploitation minière qui sont comme un catalyseur pour diversifier l’économie (...).

"On pourrait dire qu’avec la bauxite, le moment est venu pour la Guinée, mais il faut bien gérer. Les tensions sociales dans la capitale Conakry et à l’intérieur du pays courant 2018 démontrent qu’il est primordial que la richesse tirée des ressources minières, profite à tous les Guinéens. J'appelle au redoublement des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la corruption et promouvoir la transparence", a-t-elle déclaré.

