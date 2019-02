L'épidémie d'Ebola continue avec une "intensité modérée" dans l'Est de la RD Congo

16 Février 2019

Kigali, Rwanda, 16 février (Infosplusgabon) - L'épidémie d'Ebola dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) continue avec une "intensité modérée", avec 97 nouveaux cas signalés ces 21 derniers jours, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué mis à la disposition d’Infosplusgabon vendredi à Kigali.

Selon l'agence onusienne, Katwa et Butembo restent les principales zones concernées, alors que simultanément, de petits groupes continuent d'apparaître dans des régions géographiquement dispersées.

Elle indique que, à la date du 12 février, 823 cas d'Ebola (762 confirmés et 61 probables) ont été notifiés, faisant 527 décès, soit un taux de décès estimé à 63%.

Jusqu'ici, 283 personnes ont été autorisées à quitter les Centres de traitement d'Ebola (ETC) et sont inscrites au programme de suivi et de soutien, poursuit le communiqué.

En outre, un nouveau cas d'infection d'un agent de santé a été rapporté à Katwa, où un total de 68 travailleurs de la santé a été infecté jusqu'ici.

D'après les travailleurs de la santé publique, les principaux défis rencontrés cette semaine concernent principalement la méfiance des communautés, particulièrement à Katwa, et la difficulté à encourager les membres de la communauté à être plus proactifs dans le signalement des cas suspects.

Toutefois, face à ces défis, les stratégies de riposte se sont révélées efficaces en termes de réduction de la propagation d'Ebola.

Stopper la transmission du virus Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et d'Ituri, empêcher sa propagation aux autres provinces et pays voisins, développer la confiance des communautés en renforçant ses membres sont les priorités absolues des équipes de riposte, selon l'OMS.

