L'instabilité a entraîné l'augmentation de la pauvreté en Libye, selon une responsable de l'ONU

16 Février 2019

Tripoli, Libye, 16 février (Infosplusgabon) - La Coordinatrice humanitaire de l'ONU en Libye, Maria Ribeiro, a affirmé que la santé, l'éducation et d'autres services publics se sont détériorés en Libye, qui "s'appauvrit d'année en année", en raison de la persistance de l'insécurité dans le pays.

"Bien que la Libye produise 1,1 million de barils de pétrole par jour, la crise à long terme, l'instabilité politique, les conflits, l'insécurité et une économie défaillante ont tous conduit à une augmentation de la pauvreté en Libye", a déclaré jeudi, la responsable de l'ONU, au cours d'une conférence de presse à New York.

"La nourriture est disponible en Libye, mais son coût n'est pas abordable pour beaucoup", a-t-elle déclaré, ajoutant que "la Libye reste un pays de transit et une destination pour des centaines de milliers de réfugiés et de migrants qui risquent d'être arrêtés arbitrairement et placés en détention dans des conditions extrêmement difficiles; ces migrants sont souvent victimes d'agressions physiques et psychologiques".

Mme Ribeiro a souligné aussi la nécessité pour la Communauté internationale de travailler avec les partenaires nationaux pour assurer la fourniture d'une assistance à ceux qui en ont besoin en Libye.

Début février, les Nations unies ont lancé le Plan d'intervention humanitaire de 2019 en Libye nécessitant 202 millions de dollars pour fournir un appui en matière de santé, de protection, d'approvisionnement en eau, d'assainissement, de logement et d'éducation à plus de 550.000 personnes vulnérables.

"L'avenir de la Libye est entre les mains des Libyens; des progrès sur la voie des réformes politiques, sécuritaires et économiques sont nécessaires pour assurer la progression vers la stabilité et la paix", a conclu Mme Ribeiro.

