Le taux de chômage en Tunisie est resté stable à 15,5% durant le 4éme trimestre de 2018

16 Février 2019

Tunis, Tunisie, 16 février (Infosplusgabon) - Le taux du chômage en Tunisie est estimé à 15,5% durant le quatrième trimestre de 2018, enregistrant une stabilité en comparaison avec le troisième trimestre de la même année, ont indiqué des résultats d'un sondage mené par l'Institut national tunisien de la Statistique.

Le sondage axé sur ''la population et l'emploi'' durant le quatrième trimestre de l'année dernière, a précisé que le nombre de chômeurs a atteint plus de 644.000 personnes de la population active totale, contre plus de 642.000 chômeurs durant le troisième trimestre de 2018.

La population active en Tunisie durant le quatrième trimestre de l'année est estimée à 4.152.500 citoyens contre 4.145.500 durant le troisième trimestre de 2018, en hausse de 7.000 chômeurs.

Le nombre de travailleurs hommes a atteint 73,6% de la totalité des personnes disposant d'un emploi qui sont au total d'environ 2.579.000 travailleurs durant le troisième trimestre de 2018, alors que le nombre de femmes travailleuses représente 26,4% des plus de 923.000 femmes actives.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon