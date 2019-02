La 7ème édition du Salon international Promote de Yaoundé ouvre ses portes samedi

16 Février 2019

Yaoundé, Cameroun, 16 février (Infosplusgabon) - Le Palais des congrès de Yaoundé va accueillir, du 16 au 24 février, 1000 exposants représentant 34 pays, à l’occasion de la 7ème édition du Salon international de l'entreprise, de la Pme et du partenariat sous le thème "climat des affaires et développement durable".

« Le Salon Promote se veut un pôle de rencontres d'affaires, allant des rencontres locales, régionales et internationales, un espace privilégié pour présenter le savoir-faire d’une entreprise, ses produits et ses services, monter son carnet d’adresses, présenter et vendre de nouveaux produits ou services, échanger avec la clientèle acquise et potentielle », a indiqué Pierre Zumbach, président de la fondation inter-progress, organisateur mandaté par le gouvernement camerounais.

Durant neuf jours, dirigeants et décideurs d'entreprises, d'organisations, d'institutions ou de l'administration auront l’occasion de conclure de nouveaux accords économiques et opportunités d’affaires avec les exposants.

Le salon sera ponctué de six apéros thématiques ciblés faites de présentations et d'échanges sur l'actualité économique dans les filières porteuses de croissance en Afrique Centrale et animées par des experts et des praticiens.

Des conférences-débats, des forums, des colloques, les échanges B2B, des missions économiques, des visites d’entreprises, visant en priorité à encourager les échanges bilatéraux entre acteurs du même secteur d'activité, de secteurs connexes ou de secteurs complémentaires sont également programmés.

Les thèmes abordés vont porter sur les cinq plans stratégiques de référence du Plan directeur d'Industrialisation (Pdi) comme moteurs de l'émergence du Cameroun, le Forum Eau, Energie, Environnement (Eee) sur le "Développement du Bassin de la Sanaga, moteur de développement de l’hydro-électricité et facteur de coopération", les synergies pour l’essor industriel du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale et autres "Les énergies renouvelables au Cameroun : réussir la stratégie nationale de développement de la filière".

Selon les organisateurs, il est attendu environ 12 000 visiteurs à ce salon où plusieurs concerts de musique sont annoncés.

FIN/INFOSPLUSGABON/FDS/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon