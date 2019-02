Programme de la 1ère journée du championnat national de première division de football féminin du Rwanda

16 Février 2019

Kigali, Rwanda, 16 février (Infosplusgabon) - La Première journée du Championnat national de première division de football féminin du Rwanda démarre ce samedi, selon la Fédération rwandaise de football.

Voici le programme :

Kamonyi WFC vs Scandinavia WFC

Gakenke WFC vs ES Mutunda WFC)

AS Kigali WFC vs AS Kabuye

Rugende WFC vs Bugesera WFC

Inyemera WFC vs Rambura WFC.

D'après la Fédération, dans le championnat de 2ème division de football féminin, les clubs se battront pour accéder en première division la saison prochaine où deux places sont à prendre afin de remplacer les deux clubs qui seront relégués.

