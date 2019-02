Trois morts dans un accident de la route au Burkina Faso

16 Février 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 16 février (Infosplusgabon) - Trois personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées grièvement, jeudi, dans un accident de la route sur l’axe Houndé-Bobo-Dioulasso (ouest), a annoncé, vendredi, l’Office nationale de sécurité routière du Burkina Faso (ONASER).

Selon la même source, l’accident a impliqué un minicar en provenance de la Côte d'Ivoire et un car en partance pour Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso.

Selon le ministère en charge des Transport au Burkina Faso, l'insécurité routière est "grandissante" avec son corollaire d'accidents "très graves" souvent mortels avec 77,9 % d’accidents qui sont liés à l'homme.

Pour les spécialistes, les causes et les facteurs favorisant les accidents mortels sur les routes sont, entre autres, l'excès de vitesse, l'imprudence et l'inobservation des règles de circulation.

