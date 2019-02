Vers la mobilisation de 200 millions de dollars pour aider plus de 500.000 personnes en Libye en 2019

16 Février 2019

New-York, Etats-Unis, 16 février (Infosplusgabon) - Pourquoi la Libye a-t-elle besoin d'aides humanitaires, alors qu'elle produit 1,1 million de barils de pétrole/jour?, s'est demandée, à l'instar de plusieurs autres personnes, la coordinatrice des affaires humanitaires pour la Libye, Maria Ribeiro, lors d'une conférence de presse tenue jeudi à New-York au siège de l'ONU.

Le plan humanitaire lancé par les Nations unies et ses partenaires pour aider la Libye, vise à mobiliser 200 millions de dollars pour venir en aide à 552.000 personnes durant cette année.

Citée par le centre des Nations unies d'informations, Mme Ribeiro a déclaré : ''Les besoins humanitaires consécutifs de la longue crise et l'instabilité politique, les affrontements et l'insécurité et l'économie en panne (...), tout ça a augmenté la pauvreté en Libye''.

Elle a évoqué la dégradation des services sanitaires et de l'éducation et d'autres services publics, affirmant que la Libye devient plus pauvre, année après année.

Mme Ribeiro a indiqué qu'environ 823.000 personnes ont besoin d'aides humanitaires, précisant que le plan de riposte humanitaire vise les catégories les plus faibles.

Les besoins humanitaires en Libye tournent autour de la nécessité d'assurer la protection, les services essentiels, les produits de base, notamment alimentaires, a-t-elle dit, indiquant que les produits alimentaires sont disponibles en Libye mais leur coût n'est pas à la portée de nombreux citoyens.

Parlant des réfugiés et des migrants, elle a affirmé que la Libye est toujours un pays de passage et de destination de milliers de réfugiés et de migrants qui sont menacés d'arrestation forcée et de rétention dans des conditions très difficiles et ils sont souvent confrontés à des agressions physiques et psychologiques.

La responsable onusienne a insisté sur la nécessité pour la Communauté internationale de travailler avec des partenaires nationaux pour assurer les aides aux nécessiteux en Libye.

Mme Ribeiro a affirmé que le progrès enregistré dans le processus des réformes politiques, sécuritaires et économiques est une nécessité pour garantir la stabilité et la paix.

