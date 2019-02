Un forum économique Togo-UE pour stimuler l’investissement européen attendu en juin à Lomé

16 Février 2019

Lomé, Togo, 15 février (Infosplusgabon) - Un forum économique Togo-Union européenne est prévu du 13 au 14 juin prochain dans la capitale togolaise pour stimuler l’investissement européen dans le pays, jugé trop faible, a-t-on appris de sources officielles vendredi à Lomé.

Selon des experts cités par le gouvernement, « les investissements étrangers au Togo étaient trop faibles (147 millions de dollars américains en 2017) et les investissements domestiques insuffisants ». D’où un forum économique Togo-UE pour « promouvoir le pays comme une destination accessible, durable et sécurisée, et stimuler l’investissement européen ».

Le thème retenu pour ce forum est « Bâtir des relations économiques durables et pérennes entre le Togo et l’UE » et sera piloté par la Cellule climat des affaires (CCA), une structure rattachée à la Présidence de la République et qui a pour objectif d’asseoir les conditions de mise en œuvre des réformes économiques efficaces et « permettre au secteur privé de créer la richesse et des emplois pour le bien-être des populations ».

De sources officielles, on prévoit la présence de 400 participants, dont 300 entrepreneurs européens. Les domaines visés sont l’énergie, les infrastructures et l’agroalimentaire.

Le pays dispose d’un port en eau profonde qui sert de hub pour plusieurs pays de l’hinterland (Burkina Faso, Niger, Mali) ainsi que du phosphate et du clinker, ses principales ressources minières.

Selon la BAD, dans son dernier rapport contenu dans les perspectives économiques de l’Afrique, la croissance économique du Togo devrait atteindre 5% en 2019, et 5,3% en 2020 ; les efforts engagés pour assainir les finances publiques pourraient ramener le déficit budgétaire à 1,6% fin 2019.

Le Togo, économiquement fragilisé par des conflits sociaux politiques, veut rebondir sur le plan international pour courtiser les investissements étrangers, notamment européens, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/FDS/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon