La CEDEAO va déployer 80 observateurs électoraux au Sénégal

16 Février 2019

Dakar, Sénégal, 15 février (Infosplusgabon) - La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) va envoyer au Sénégal 80 observateurs pour superviser le déroulement du premier tour de l’élection présidentielle du 24 février, a appris la PANA auprès de la cellule de communication de l’organisation.

La délégation, qui est attendue à Dakar dans les prochains jours, sera dirigée par l’ancien président du Bénin, Yayi Boni, précise la même source.

Ils seront déployés dans plusieurs localités du pays et à la fin de leur mission, ils devront publier un rapport qui sera remis aux autorités sénégalaises et de la CEDEAO.

Lors de l’élection présidentielle sénégalaise de 2012, l’organisation régionale avait déployé près d’une centaine d’observateurs dirigés par l’ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo.

La présidentielle sénégalaise opposera le président sortant, Macky Sall, à quatre candidats de l’opposition, à savoir un ancien Premier ministre, Idrissa Seck, un ancien ministre des Affaires étrangères, Madické Niang, un universitaire, El Hadji Issa Sall, et un expert fiscal, Ousmane Sonko.

La campagne électorale, qui a débuté le 3 février, prendra fin 48 heures avant le scrutin, rappelle-t-on.

Elle a été émaillée d’incidents dont les plus graves ont fait trois morts et plusieurs blessés à Tambacounda, une ville située dans l’est du pays, à la suite d’affrontements entre des partisans du président sortant et la garde rapprochée du candidat El Hadji Issa Sall.

FIN/INFOSPLUSGABON/FDS/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon