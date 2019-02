Trois scientifiques africains nommés membres du comité consultatif de l'OMS sur l'édition du génome humain

15 Février 2019

Kigali, Rwanda, 15 février (Infosplusgabon) - Trois scientifiques africains ont été nommés membres du Comité consultatif de l'OMS sur la gouvernance et la surveillance de l'édition du génome humain, a annoncé, jeudi, un communiqué officiel transmis à Infosplusgabon à Kigali.

Les trois experts médicaux et agronomiques sont le professeur Anne Muigai du Kenya, le Dr Jacques Simpore du Burkina Faso et le Dr Alquwaizani Mohammed d'Egypte.

Selon le communiqué, le Comité de l'Organisation mondiale de la santé examinera les défis scientifiques, éthiques, sociaux et juridiques liés à l'édition du génome humain.

Il conseillera et formulera également des recommandations sur les mécanismes de gouvernance appropriés pour l'édition du génome humain.

Selon des experts, l’édition de gènes visant à résoudre les problèmes auxquels l’humanité est confrontée a commencé aux Etats-unis, en Europe et en Asie, mais elle vient juste d’intervenir dans les pays africains.

Cependant, ils affirment que l'absence de mécanismes de surveillance et de contrôle, éthiques solides pour empêcher l'utilisation abusive des technologies, est un sérieux défi pour les Africains qui souhaitent mettre en place des garanties réglementaires dans ce domaine particulier.

Dans le secteur de l’agriculture, plusieurs études ont été effectuées et de nombreuses recherches doivent être menées sur l’impact que les organismes génétiquement modifiés (OGM) peuvent avoir sur les systèmes alimentaires plus vastes.

Le génie génétique peut maintenant être déployé sur un éventail d'organismes beaucoup plus vaste et avec des objectifs plus spécifiques, tels que la résistance à la sécheresse ou l'amélioration de la nutrition, ont rapporté des experts.

