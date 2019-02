Kenya: nouveau accord de partenariat entre Sportpesa et l'équipe de formule1 de Racing Point

15 Février 2019

Nairobi, Kenya, 15 février (Infosplusgabon) - Le bookmaker kényan en ligne Sportpesa a officiellement annoncé son accord pour un nouveau partenariat avec l'équipe de Formule 1 de Racing point.

L'entreprise basée à Nairobi a déclaré, ce jeudi, qu'en vertu de cet accord, l'équipe qui était naguère connue sous le nom de Force India, sera rebaptisée sous le de SportPesa Racing Point.

L'annonce a été effectuée lors du dévoilement au public de la nouvelle voiture de l'équipe au salon international de l'automobile, le tout premier lancement organisé par l'équipe de formule 1 dans ce pays de l'Amérique du Nord, ont indiqué les responsables de l'entreprise.

En vertu du nouvel accord de partenariat, les voitures de Racing Point vont conserver leurs couleurs roses-avec BWT qui continue d'être le principal sponsor de l'équipe, mais la marque bleue de Sportpesa apparaîtra sur l'avant et sur les ailes gauches et droites de la voiture, de même que sur le capot du moteur.

"Ce partenariat est très important pour nous, parce qu'il nous ouvre de nouveaux territoires et nous permet d'atteindre de nouvelles audiences à travers le monde", a déclaré M. Adam Brighton, directeur au niveau de l'entreprise Sportpesa.

"Ce qui fait également ce partenariat un atout pour nous, c'est qu'il nous fournit une plateforme qui nous permet de rester fidèle à notre mission: construire et développer le sport populaire et le sport professionnel dans les pays où nous opérons en créant de nouvelles opportunités au profit des communautés locales", a-t-il ajouté.

Même si le terme populaire ou local n'est pas souvent associé au Formule 1, M. Beighton a déclaré qu'il faisait allusion au voyage effectué durant la dernière saison par l'équipe de Formule 1.

On signale que Sportpesa opère également en Tanzanie, en Afrique du Sud, en Italie, au Royaume-uni et dans l'île de Mante.

Elle sponsorise également six clubs africains de Football : Le Cape (Afrique du Sud), Gor Mahia, Leopards (Kenya) et trois autres équipes tanzaniennes qui sont Singida, Simba et Yanga.

L'entreprise Sportpesa sponsorise également Torino dans le championnat italien de première division de Football, Serie A, et des Clubs anglais de première division de Football, Everton, Arsenal et Southampton, sans oublier le Club Hull City du championnat anglais.

Elle est également le partenaire de jeu du championnat espagnol, la Liga, en Afrique, où elle sponsorise le championnat kényan de première division de football.

On rappelle que l'entreprise s'était retirée du sponsoring du Rugby et des équipes de boxes au Kenya en janvier 2018 après que le parlement kényan eut adopté une loi augmentant les taxes sur les entreprises de jeux à hauteur de 35 pour cent, une décision qui, selon l'entreprise, affecte considérablement ses bénéfices.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon