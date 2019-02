Le comité des Nations unies sur les droits des femmes va examiner trois pays africains

15 Février 2019

Genève, Suisse, 15 février (Infosplusgabon) - Le comité des Nations unies sur l’élimination des discriminations à l'égard des femmes (CEDAW) a annoncé, ce jeudi, que la réunion qu'il tiendra à Genève du 18 février au 8 mars dans le but de faire la revue sur les droits des femmes en Angola, en Éthiopie et au Botswana, en plus de la situation des droits des femmes en Antigua, en Barbuda, en Colombie, en Serbie, et au Royaume uni.

Selon l'annonce, le Comité examinera également le 22 février un rapport soumis sur une base exceptionnelle par Myanmar sur la situation des femmes et des filles Rohingya dans le nord de l'Etat de Rakhine.

Tous les pays, qui feront objet de revue, sont des Etats partie de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et font régulièrement objet de contrôle sur leurs manières de mise en œuvre de ladite convention. Le comité tiendra également des dialogues avec les délégations des gouvernements respectifs et aura en outre des entretiens avec les organisations non-gouvernementales et les institutions en charge de la défense des droits de l'homme.

Les recommandations du CEDAW, appelées officiellement " observations concluantes", vont être publiés le 11 mars prochain.

On rappelle que la convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes contrôle l'adhésion des Etats parties à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, et compte à ce jour, 189 Etats parties.

Le comité, quant à lui, est composé de 23 membres qui sont d'experts indépendants en droits de l'homme issus de tous les quatre coins du monde et qui travaillent en leurs propres noms, sans être des représentants d'Etats parties.

