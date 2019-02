Le Conseil présidentiel réitère son soutien à un climat propice pour des élections en Libye

15 Février 2019

Tripoli, Libye, 15 février (Infosplusgabon) - Le porte-parole du Conseil présidentiel, Mohamed al-Sallak, a réitéré le soutien total du Conseil présidentiel afin de préparer un climat propice à la conduite du processus électoral parlementaire et présidentiel sur une base constitutionnelle et de fournir tout le soutien nécessaire à la réalisation de cet agenda.

Lors d'une conférence de presse jeudi, M. al-Sallak a déclaré que "les élections vont permettre de trancher en permettant au peuple libyen choisir qui le représente et le présidentiel (Conseil présidentiel) soutient l'organisation de la Conférence inclusive parrainée par les Nations unies", signalant a également l'appel du président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, à organiser et à unir les efforts sous le couvert de la légalité.

Il a réaffirmé l'approche adoptée par le gouvernement de l'Accord national dès le début, qui est la solution de toutes les divergences politiques entre les Libyens à travers le dialogue et non sur les champs de bataille.

On rappelle que la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL), qui parraine le processus politique dans le pays, a mis en place un plan d'action élaboré par son chef, Ghassan Salamé, portant sur la tenue d'une Conférence nationale inclusive, devant statuer de manière consensuelle sur l'agenda électoral, comprenant des élections législatives, un référendum sur la Constitution et l'élection présidentielle.

Abordant la situation dans le sud du pays, M. al-Sallak a expliqué qu'il n'y avait aucune rivalité avec aucune partie libyenne, assurant que l'objectif était partagé par tous les Libyens de différentes dénominations, à savoir la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, les mercenaires venant de l'extérieur de la frontière et les gangs de clandestins.

En ce qui concerne les gisements de pétrole dans le sud, M. al-Sallak a indiqué que le président du Conseil présidentiel a appelé à la nécessité d'éloigner les gisements de pétrole et la source de la richesse des Libyens de tout litige politique ou différend, assurant le fait que les champs restent sous la gestion de la Compagnie nationale libyenne de pétrole reconnue internationalement et son siège actuel, est à "Tripoli", et sous la protection de gardes des installations pétrolières.

Parlant des réformes économiques, le porte-parole du Conseil présidentiel a révélé que le président du Conseil présidentiel a confirmé la poursuite de la coopération avec la Banque centrale et les autorités compétentes pour mener à bien les réformes qui affectent positivement les conditions du citoyen, ainsi que le quasi parachèvement des arrangements financiers (budget) pour 2019.

