Afrique du Sud: lancement d'un nouveau programme de détection de requins

Le Cape, Afrique du Sud, 14 février (Infosplusgabon) - Un nouveau projet automatisé de détection de requins, qui vise à protéger les baigneurs dans les océans, a été lancé dans la ville du Cape, en Afrique du Sud.

L'institut pour les communautés et la faune en Afrique de l'université de la ville du Cape en partenariat avec la compagnie pour le développement et la recherche, PatternLab Sarl, basée en Suisse, ont établi une collaboration dans le cadre de cette nouvelle initiative.

La ville du Cape a mis sur pied depuis 2004 un programme d'observation des requins, avec des individus surveillant les plages depuis des postes d'observation. Ce programme a permis d'observer plus de 2000 requins, et à chaque fois qu'ils sont localisés et observés, une sirène est activée pour avertir les baigneurs.

"Le développement du nouveau système de détection des requins va s'appuyer sur cette forte fondation déjà mise sur place et contribuer à surmonter certaines failles et limitations de ce programme en cours, notamment la nécessité pour une élévation naturelle et les risques liés à des erreurs ou à la fatigue humaine", a déclaré la ministre locale en charge de l'Environnement dans la ville du Cape, Marian Nieuwoudt.

Des caméras d'après les autorités locales sont en train d'être installées pour superviser la surface de l'Océan. On rappelle que ce projet avait débuté au niveau de Fish Hoek où plusieurs gros requins blancs avaient fait leurs apparitions au cours de ces dernières années, et implique la collection d'images de requins pour des analyses et le développement du logiciel algorithme de détection.

Le projet de recherche, signale-t-on, couvrira une période de 18 mois à l'issue de laquelle il sera étendu au niveau national.

