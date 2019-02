Un opposant guinéen appelle à l'assainissement du paysage politique

14 Février 2019

Conakry, Guinée, 14 février (Infosplusgabon) - La recomposition du paysage politique guinéen est inéluctable, et est devenue une nécessité, a assuré, jeudi, au cours d'un entretien avec la PANA, Amadou Oury Bah, premier vice-président et membre fondateur de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), principal parti de l'opposition, dont il est exclu depuis son retour d'exil en 2016.

Affectueusement appelé Bah Oury, ce banquier de formation, assure que la recomposition est obligatoire en Guinée où, selon lui, les différents bords politiques en place n'ont pas les mêmes objectifs, ajoutant que les présidents de la majorité des formations n'aspirent qu'à leurs intérêts personnels et non à ceux de la collectivité qui vote pour eux.

Le moment est venu, a-t-il dit, de franchir un nouveau pallier dans la mesure où les responsables politiques oublient d'être exemplaires, notamment dans leurs relations avec le patrimoine national, ainsi qu'avec la justice.

"Après 60 ans d'indépendance, nous avons besoin d'une classe politique responsable et courageuse qui fait du peuple sa priorité et s'engage à être vertueuse dans la gestion des fonds publics (...). Il nous faut mettre en place des stratégies pour que les leaders songent à servir et non à se servir", a-t-il souligné.

Le renouvellement de la classe politique estime celui qui, en dépit de son exclusion du principal parti d'opposition, se fait appeler l'animateur du mouvement "Le Renouveau" de l'UFDG, permettra à la Guinée de combler son retard et de rattraper les pays voisins.

Dans toute démocratie, l'opposition, explique-t-il, joue le rôle de contre-pouvoir, et si elle n'est pas forte, le pouvoir même risque de sombrer, ce qui pourrait déboucher sur un chaos.

Le premier vice-président de l'UFDG soutient ainsi la naissance de nouveaux blocs au sein de l'opposition, dont les leaders étaient tous, en un moment, dans le cadre de l'opposition dite républicaine, dirigée par l'ancien Premier ministre Mamadou Cellou Dalein Diallo, par ailleurs chef de file de l'opposition.

La création de nouveaux courants, dit-il, annonce que la Guinée s'engage dans un nouveau cycle de recomposition politique qui provoque obligatoirement des divorces.

Il se refuse à admettre que son récent rapprochement avec les anciens Premiers ministres, Sidya Touré, leader de l'Union des forces Républicaines (UFR), et ex-Haut représentant du président Alpha Condé, et Lansana Kouyaté, chef du Parti de l'espoir et du développement national (PEDN), ainsi que d'autres, se situe dans la mise en place prochaine d'un nouveau bloc.

Avec aplomb, il balaie d'un revers de main les rumeurs qui courent actuellement, assurant que les grands axes en gestation ont pour seul but d'affaiblir le chef de file de l'opposition.

"Seuls les grands axes en gestation pourront bâtir la Guinée de demain où le peuple sera en sécurité et ses droits ne seront pas bafoués", a déclaré le vice-président exclu de l'UFDG qui se dit confiant pour le verdict qui sera prononcé devant la Cour d'Appel après avoir gagné la première manche du procès devant le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn qui l'a rétabli dans ses droits, mais contesté par l'UFDG.

Plusieurs principaux responsables de ce parti, notamment son chef et ses lieutenants, récusent toute idée de réintégrer le banni dans le parti, arguant qu'il a trahi les idéaux de la formation politique pour s'aliéner avec le pouvoir.

