Le choléra et la rougeole, deux épidémies préoccupantes au sud-est de la RD Congo

Kinshasa, RD Congo, 14 février (Infosplusgabon) - Le choléra et la rougeole, deux épidémies qui sévissent dans plusieurs provinces de la RD Congo depuis août 2018, se sont étendues à d’autres régions en ce début d’année, a indiqué, dans son compte-rendu remis jeudi, Matthias Gillmann, porte-parole intérimaire de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RD Congo (Monusco).

Dans les provinces du sud-est de la RD Congo (Haut-Katanga, Haut-Lomami et au Tanganyika), le choléra a fait plusieurs victimes depuis le mois de janvier. Entre le 1er janvier et le 6 février, ces trois provinces ont enregistré un total de 1.936 cas avec plus de 50 décès. La situation semble plus alarmante dans le Haut-Katanga, avec 926 cas et 24 décès. Un nouveau foyer de choléra vient en outre de s’ouvrir, au début de ce mois de février, dans la zone de santé de Mpiana (territoire de Manono), alors que durant l’année 2018, cette région n’avait notifié aucun cas.

La réponse actuellement en cours sur le terrain dans les foyers de choléra est estimée à environ 10% des besoins, qui s’élèvent à cinq millions de dollars américains.

Les difficultés de maîtrise de l’épidémie sont liées, entre autres, à la faible disponibilité de l’eau potable, l’insuffisance de la prise en charge médicale et des infrastructures d’hygiène et assainissement, y compris la résistance aux bonnes pratiques d’hygiène par les personnes affectées.

Concernant la rougeole, ce sont deux flambées qui ont lieu en ce moment dans le Haut-Lomami et le Lualaba. Ces deux provinces ont enregistré pour le seul mois de janvier, 7.175 cas de rougeole avec au moins 137 décès. Les autorités provinciales en charge de la santé indiquent que plus de huit décès sur 10 sont des enfants de moins de cinq ans.

Les spécialistes de santé attribuent la résurgence de l’épidémie à un ensemble de facteurs, entre autres, la faible couverture vaccinale, la mobilité des personnes rallongeant ainsi la chaîne de contamination de la maladie vers les zones non affectées, l’inaccessibilité de certaines localités à cause de l’état des routes et la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans. Enfin, l’insécurité pousse des milliers de personnes à fuir leurs habitations, échappant aux différentes campagnes de vaccination.

