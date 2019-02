Intensification des préparatifs pour commémorer le 8ème anniversaire de la Révolution libyenne du 17 février

14 Février 2019

Tripoli, Libye, 17 février (Infosplusgabon) - A trois jours de la commémoration du 8ème anniversaire de la Révolution du 17 février 2011, qui a renversé le régime du défunt Mouammar Kadhafi, prévue dimanche prochain, les préparatifs vont bon train et à un rythme soutenu à Tripoli, ainsi que dans les autres villes libyennes, en prévision de cet important événement dans l'histoire de la Libye.

Les préparatifs sont visibles dans les rues qui ont été décorées avec des drapeaux au couleurs nationales, rouge, vert et noir, qui avait réussi à fédérer les Thowars (ex-rebelles) dans leur lutte contre l'ancien régime.

Les trottoirs ont été repeints à neuf et des guirlandes ont été accrochées aux poteaux électriques dans centaines rues du centre-ville de la capitale libyenne, notamment la Place emblématique des Martyrs, haut lieu des manifestations et de ralliement des Libyens .

Le Comité d'organisation des festivités de Février 2019 poursuit ses travaux dans la ville de Tripoli en installant les décorations dans la Place d'Alger et de la rue Mezran, à quelques encablures de la Place des Martyrs, dans le cadre des préparatifs du huitième anniversaire de la révolution du 17 février 2011.

Dans un communiqué publié jeudi sur sa page Facebook, le Haut Comité d'organisation des festivités de février 2019 a publié des photos montrant l'avancement des préparatifs en cours pour les célébrations, qui seront lancées au dimanche.

Le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale a, pour sa part, annoncé qu'il a chargé "tous les départements de la sécurité des régions de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la participation des citoyens aux célébrations de la révolution du 17 février dans toutes les villes libyennes".

Le ministère a ajouté que "toutes les rues et tous les espaces ont été le théâtre de préparations intensives de la part du Haut Comité d'organisation, en coopération avec plusieurs agences de services, pour peindre, décorer et accrocher des drapeaux et des banderoles commémorant ce glorieux anniversaire de la révolution du 17 février".

De son côté, le directeur exécutif du Haut Comité d'organisation des festivités, Aboubaker Ganouna, a déclaré mercredi que de grands efforts sont déployés par le Comité pour les célébrations du huitième anniversaire de la révolution du 17 février sous le slogan de la "Jeunesse comme espoir".

Il a indiqué que le programme des festivités commémoratives débutera le samedi 16 février avec le carnaval de 15 troupes musicales s'élançant du Palais du Roi, passant par la rue Mohamed al-Maghreyef pour arriver à la Place des Martyrs.

Le responsable du Comité d'organisation a annoncé la participation du Club des voitures classique, la troupe pour enfants "Mikey Mouse", ajoutant que des cadeaux seront également distribués aux enfants au cours de la soirée qui sera clôturée par un spectacle animé par la troupe de Hussein al-Areibi du Malouf, dirigée par le musicien Youssef al-Areibi.

Le jour J du 17 février, dimanche, les festivités débuteront à partir de 19h00 et se poursuivront jusqu'à minuit, avec un méga spectacle qui sera animé par un certain nombre d'artistes libyens venus de toutes les régions du pays et un certain nombre d'artistes des pays arabes.

La commémoration de 8ème anniversaire intervient dans un contexte marqué par l'impasse dans le processus politique du pays, au moment où le langage des armes se fait de plus en plus entendre, notamment, dans le Sud du pays, où une opération militaire de l'armée libyenne se poursuit, attisant les tensions dans le pays et multipliant les risques de confrontations militaires entre protagonistes de la crise.

Mais cet anniversaire sera surtout une opportunité pour les Libyens de renouveler leur engagement à bâtir un nouvel Etat libre, doté d'institutions fondées sur un système démocratique assurant l'alternance pacifique au pouvoir et une répartition équitable des richesses entre les citoyens et la dignité et la prospérité pour eux.

Ce sont ces idéaux qui ont motivé le déclenchement de la Révolution du 17 février et pour lesquels les martyrs se sont sacrifiés, et nécessité plus que jamais d'être rappelés en cette phase difficile que traverse le pays, afin de susciter un sursaut de nature à sortir le pays du cercle de la violence.

FIN/INFOSPLUSGABON/AEZ/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon