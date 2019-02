CAN U-20 : le Sénégal qualifié pour la finale

14 Février 2019

Niamey, Niger, 14 février (Infosplusgabon) - Le Sénégal s’est qualifié pour la finale de la 21ème Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des moins de 20 ans en battant mercredi soir l’Afrique du Sud au stade général Seyni Kountché par 1 but à 0.

L’unique but de la partie a été marqué par N’Diaye à la 70ème minute. La finale de cette 21ème CAN U20 sera disputée le 17 février entre le Mali et le Sénégal. Le match de classement opposera le Nigeria à l’Afrique du Sud.

