Entretiens entre les Premiers ministres marocain et éthiopien en marge du Sommet de Addis-Abeba

11 Février 2019

Addis-Abeba, Ethiopie, 11 février (Infosplusgabon) - Le Premier ministre marocain, Saâdeddine El Otmani, a examiné, lundi à Addis-Abeba avec son homologue éthiopien, Abiy Ahmed, les relations de coopération entre le Maroc et l'Éthiopie et plusieurs autres dossiers économiques et politiques.

S'adressant à la presse, à l'issue de l'entretien en marge du 32ème Sommet de l'Union africaine, M. El Otmani a affirmé que le Maroc est déterminé à développer ses relations avec l'Éthiopie qui ''joue un important rôle dans la scène africaine''.

Rabat désire aussi renforcer ses relations avec Addis-Abeba dans plusieurs domaines, notamment économique et politique, sujet qui a été au centre des entretiens, a ajouté le chef du gouvernement marocain.

Il a rappelé la visite effectuée par le Roi du Maroc, Mohamed VI en Ethiopie en 2016, ouvrant de nouvelles perspectives de la coopération, notamment dans le domaine économique, saluant le niveau de développement et de progrès enregistrés par l'Éthiopie et son rôle économique dans la région.

Le Premier ministre marocain conduit la délégation marocaine au Sommet africain qui prend fin ce lundi. Il est axé sur le thème ''les réfugiés, les revenants et les déplacés de l'intérieur vers des solutions durables du déplacement forcé en Afrique''.

