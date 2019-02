Nouakchott abrite un colloque sur "la banque africaine et l'économie numérique"

11 Février 2019

Nouakchott, Mauritanie, 11 février (Infosplusgabon) - Nouakchott abrite un colloque sous le thème « la banque Africaine et l’économie numérique » du mardi 11 au vendredi 14 février 2019, a-t-on constaté.

Cette manifestation est organisée par la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), en collaboration avec l’Association Mauritanienne des Diplômés de l’Institut Technique de Banque de Paris (AMITB) et la Confédération Internationale des Associations des Diplômés de l’Institut Technique de Banque (ITB).

Elle réunit les dirigeants et cadres des institutions bancaires de plusieurs pays d’Afrique : Mauritanie, Maroc, Côte d’Ivoire, Cameroun, Malawi…

Ce colloque vise à permettre de mener « une réflexion sur un thème d’une grande incidence sur l’avenir de nos économies et de nos systèmes financiers, en l’occurrence l’économie numérique.

« Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un phénomène international dont les effets bouleversent radicalement nos modes de vie et de communication, notre type d’organisation et de gestion, suscitant de nouveaux besoins et de nouvelles habitudes de consommation de l’ensemble des acteurs économiques : Etats, entreprises et citoyens », explique le gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, Abdel Aziz ould Dahi, mettant ainsi en exergue les enjeux de l’économie numérique et de la digitalisation pour la banque Africaine.

Au menu du colloque de Nouakchott, plusieurs communications dont « la problématique du financement de l’économie numérique en Afrique : état des lieux, enjeux de la digitalisation et perspectives.

« Au cœur de la transformation digitale bancaire, le cadre réglementaire, bancaire et numérique : adéquation avec les besoins des opérateurs.

« Cadre légal de l’économie numérique en Afrique du Nord; Cadre légal de l’économie numérique en zone CFA… ».

