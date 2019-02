AS Vacoas-Phoenix prend la tête de la Super League de Maurice

11 Février 2019

Port-Louis, Maurice, 11 février (Infosplusgabon) - AS Vacoas-Phoenix a pris la tête de la Super League de Maurice, après sa victoire de 2 buts à 0 face à Petite Rivière Noire FC, lors de la 8ème journée, disputée ce weekend. Voici les résultats:

AS Rivière du Rempart - Cercle de Joachim 2-1

Savanne SC - AS Quatre-Bornes 2-1

ASPL 2000 - Bolton City 1-1

Petite Rivière Noire FC - AS Vacoas-Phoenix 0-2

Classement: 1er AS Vacoas-Phoenix 15 pts (+3), 2e ASPL 2000 14 pts (+1), 3e La Cure Sylvester 14 pts (0), 4e Roche-Bois Bolton City 13 pts (+1), 5e Petite Rivière Noire FC 12 pts (0), 6e Pamplemousses SC 10 pts (0), 7e Savanne SC 8 pts (+3), 8e Cercle de Joachim 7 pts (0), 9e AS Rivière du Rempart 6 pts (+3), 10e AS Quatre-Bornes 6 pts (0)

